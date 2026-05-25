Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΚύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία, δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν 25 «ghost guns»
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία, δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν 25 «ghost guns»

 25.05.2026 - 08:48
Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία, δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν 25 «ghost guns»

Δύο άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Θράκη, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής.

Η επιχείρηση έγινε από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, μετά από πληροφορίες για άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα, με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους. Στο πορτμπαγκάζ βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος με 25 πιστόλια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα όπλα και οι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες και δεν έφεραν στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Πρόκειται για τα λεγόμενα «ghost guns» ή «όπλα φαντάσματα».

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή και δεύτερου ατόμου, το οποίο συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τα όπλα στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά.

Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, πέντε κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες SIM. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού.

Τα όπλα θα σταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης όπλων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα μετά από δύσκολη μάχη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της 17χρονης κόρης της
Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής; Δεν θα πιστεύετε πόσες ψήφους πήρε
Βίντεο: Το επικό μουσικό background στις δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου - Δε θα πιστεύετε ποιο τραγούδι έπαιζε
Ιστορικό σοκ: Τέλος εποχής για τρία κόμματα - Οι πολιτικοί τριγμοί που έρχονται
Σοκαριστικό βίντεο: «Θερκό» τρώει μικρότερο φίδι στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου
ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΕΚΛΟΓΕΣ- ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ: Από ποιο κανάλι είδαν οι τηλεθεατές τα Exit Poll- Ο μεγάλος νικητής

 25.05.2026 - 09:01
Επόμενο άρθρο

Ο μικρός ιπποπόταμος που «έριξε» το ίντερνετ – Βρέθηκε ορφανός δίπλα στη νεκρή μητέρα του

 25.05.2026 - 09:12
Βουλευτικές Εκλογές: Οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής, οι κερδισμένοι και η νέα πολιτική πραγματικότητα -Το εκλογικό αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: Οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής, οι κερδισμένοι και η νέα πολιτική πραγματικότητα -Το εκλογικό αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα

Οι βουλευτικές εκλογές, επιβεβαίωσαν ότι το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται σε μια νέα εποχή ρευστότητας και συνεχών ανακατατάξεων. Παρά το έντονο προεκλογικό κλίμα αμφισβήτησης απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα, η τελική εικόνα της κάλπης ανέτρεψε αρκετές από τις προβλέψεις των τελευταίων εβδομάδων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: Οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής, οι κερδισμένοι και η νέα πολιτική πραγματικότητα -Το εκλογικό αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: Οι ανατροπές της τελευταίας στιγμής, οι κερδισμένοι και η νέα πολιτική πραγματικότητα -Το εκλογικό αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα

  •  25.05.2026 - 06:28
Η επόμενη μέρα στη Βουλή: Ποιος κρατά το κλειδί της Προεδρίας;

Η επόμενη μέρα στη Βουλή: Ποιος κρατά το κλειδί της Προεδρίας;

  •  25.05.2026 - 08:18
Όλα όσα έβγαλε η «τενέκα»: Τα μηνύματα που έλαβαν τα κόμματα, το κάλεσμα ΠτΔ για συνεργασία και οι... καταγγελίες για SMS

Όλα όσα έβγαλε η «τενέκα»: Τα μηνύματα που έλαβαν τα κόμματα, το κάλεσμα ΠτΔ για συνεργασία και οι... καταγγελίες για SMS

  •  25.05.2026 - 06:26
Ποιες γυναίκες εξασφάλισαν έδρα στη νέα Βουλή - Όλα τα ονόματα

Ποιες γυναίκες εξασφάλισαν έδρα στη νέα Βουλή - Όλα τα ονόματα

  •  25.05.2026 - 06:22
Νέος πολιτικός χάρτης στην Κύπρο - Τα νέα κόμματα που μπήκαν Βουλή και τα τρία που έμειναν εκτός

Νέος πολιτικός χάρτης στην Κύπρο - Τα νέα κόμματα που μπήκαν Βουλή και τα τρία που έμειναν εκτός

  •  25.05.2026 - 06:31
Κατέρρευσαν οι δημοσκοπήσεις - Άλλη Βουλή έδειχναν, άλλη έβγαλε η κάλπη-Από τις προβλέψεις στην ανατροπή

Κατέρρευσαν οι δημοσκοπήσεις - Άλλη Βουλή έδειχναν, άλλη έβγαλε η κάλπη-Από τις προβλέψεις στην ανατροπή

  •  25.05.2026 - 06:30
Έκλεψαν προτομή ήρωα από μνημείο – Στο σημείο η Αστυνομία

Έκλεψαν προτομή ήρωα από μνημείο – Στο σημείο η Αστυνομία

  •  25.05.2026 - 08:26
Τα ευτράπελα και οι πιο επικές στιγμές των Βουλευτικών Εκλογών 2026 - Δείτε βίντεο

Τα ευτράπελα και οι πιο επικές στιγμές των Βουλευτικών Εκλογών 2026 - Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 06:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα