Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία, δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν 25 «ghost guns»

Η επιχείρηση έγινε από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, μετά από πληροφορίες για άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα, με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους. Στο πορτμπαγκάζ βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος με 25 πιστόλια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα όπλα και οι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες και δεν έφεραν στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Πρόκειται για τα λεγόμενα «ghost guns» ή «όπλα φαντάσματα».

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή και δεύτερου ατόμου, το οποίο συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τα όπλα στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά.

Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, πέντε κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες SIM. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού.

Τα όπλα θα σταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης όπλων.