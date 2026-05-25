Μητροπολιτικός Θρόνος Πάφου: Υποψηφιότητα της τελευταίας στιγμής από τον Αρχιμανδρίτη Ιωάννη

 25.05.2026 - 08:53
Μέχρι σήμερα ολοκληρώνεται η υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στα πρόσωπα που εμφανίζονται να διεκδικούν τη θέση όσο και στις διεργασίες που εξελίσσονται εντός της Εκκλησίας της Κύπρου, ενόψει των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου.

Την υποψηφιότητα του κατέθεσε και ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα.

Με επιστολή του ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης έχει καταθέσει το ενδιαφέρον του και την  υποψηφιότητά του για τον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου.

Στην επιστολή του αναφέρει πως δηλώνει υπεύθυνα παρών γιατί δεν μπορούσε να απογοητεύσει τον υπέροχο, τον υπεύθυνο και αγωνιζόμενο λαό της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου, την οποία υπηρέτησε με αγάπη, αφοσίωση και υπευθυνότητα απο το 1985 έως το 2007 με ένθερμο ζήλο, αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια σε όλους τους τομείς με διαφορά καθήκοντα και ευθύνες.

«Έχω τονίσει πολλές φορές ότι δεν μπορώ να μένω αμέτοχος και να καταστώ λιποτάκτης, αλλά πάντοτε να είμαι στην πρώτη γραμμή», προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι κατέθεσε «με αίσθημα ευθύνης το ενδιαφέρον μου για τον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου κινούμενος από αγάπη για την επαρχία μου με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον ολόκληρου του περιούσιου λαού του Θεού για προσφορά και υπηρεσία, για μαρτύριο και μαρτυρία».

Επισημαίνει επίσης πως έχει ελπίδα και αισιοδοξία στη Θεία Πρόνοια του Θεού, αλλά και στη δίκαιη εκλογή και αδέκαστη κρίση των Αγίων Αρχιερέων που συγκροτούν την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Κύπρου ότι θα επιλέξουν τον πιό ικανό και άξιο, τον πιό νηφάλιο και ενωτικό για να ανταπεξέλθει στο ποιμαντικό έργο του.

Την υποψηφιότητά του φέρεται επίσης να έχει καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροοδοτίσσης, ενώ ενδιαφέρον έχει επιδείξει ακόμη ο Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδιαφέρον για τη θέση έχει επιδείξει ο Γρηγόριος Ιωαννίδης, Αρχιμανδρίτης, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου.

Την ίδια ώρα, ο Χωρεπίσκοπος Αρσινόης και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χρυσορρογιάτισσας, Παγκράτιος, ο οποίος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την επαρχία Πάφου φέρεται να μην έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση του θρόνου.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον τους φέρεται να έχουν αποσύρει ο Επίσκοπος Καρπασίας, Χριστοφόρος, και ο Επίσκοπος Μεσαορίας, Γρηγόριος.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Τρίτη, 26 Μαΐου, αύριο, όταν η Ιερά Σύνοδος αναμένεται να συνέλθει για να εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων. Εφόσον δεν προκύψουν διαδικαστικά ζητήματα, παραμένει ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο άμεσης εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου. Εκκλησιαστικές πηγές δεν αποκλείουν, εξάλλου, την εμφάνιση και νέων υποψηφιοτήτων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς οι διεργασίες γύρω από τον Μητροπολιτικό Θρόνο παραμένουν έντονες ήδη από τους προηγούμενους μήνες.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει ο νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου, μέσω του οποίου η εκλογή των Μητροπολιτών περνά πλέον στην αρμοδιότητα της Ιεράς Συνόδου. Ως αποτέλεσμα, η διαδοχή στην Πάφο δεν θα κριθεί μόνο από την απήχηση των υποψηφίων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και από τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν εντός του συνοδικού σώματος.

Ενδιαφέρον μπορεί να υποβληθεί μέχρι και σήμερα  Δευτέρα 25 Μαΐου, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Αρχιεπισκοπή και να καταθέσουν γραπτώς την υποψηφιότητά τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολιτικός Θρόνος Πάφου παραμένει κενός από τις 22 Μαΐου 2025, όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάσισε την έκπτωση του τότε Μητροπολίτη Τυχικού, με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο να αναλαμβάνει έκτοτε καθήκοντα Τοποτηρητή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

