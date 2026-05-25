ΑρχικήΕλλάδα
Οικογενειακό δράμα στη Θεσσαλονίκη: Ο 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον 67χρονο πατέρα του

 25.05.2026 - 01:41
Οικογενειακό δράμα στη Θεσσαλονίκη: Ο 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον 67χρονο πατέρα του

Μέσα σε μια λίμνη αίματος βρέθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής, η σορός του 67χρονου που φέρεται να τον δολοφόνησε μετά από καβγά ο 30χρονος γιος του μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του protothema.gr ο 30χρονος κατάφερε στον πατέρα του θανατηφόρα χτυπήματα με ένα κατσαβίδι. Όλα τα χτυπήματα φέρεται να έγιναν στο πρόσωπο του θύματος ενώ περισσότερο «φως» στο μακάβριο έγκλημα αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο από τους ιατροδικαστές ενώ θα προηγηθεί στη σορό και αξονική.

Έγκυρες πηγές ανέφεραν ότι στο σημείο που βρέθηκε η σορός του 67χρονου δεν βρέθηκε κάποιο άλλο πειστήριο εγκλήματος και όλα οδηγούν στην πεποίθηση ότι το φονικό έγινε με το κατσαβίδι.

Ο 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, φέρεται να είπε αρχικά στους αστυνομικούς ότι κατάφερε χτυπήματα με ένα σκαμπό στο κεφάλι του πατέρα του, μετά από καβγά που είχαν το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο το κατσαβίδι βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση.

Πατέρας και γιος ζούσαν σε μονοκατοικία στο Τριάδι όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος ζούσε στο κυρίως σπίτι και ο πατέρας κατοικούσε στο υπόγειο όπου και βρέθηκε νεκρός.

Την αστυνομία ειδοποίησε η αδελφή του 30χρονου η οποία αναζητούσε τον πατέρα της και δεν μπορούσε να τον εντοπίσει με αποτέλεσμα να ανησυχήσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να είναι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

Μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο προκαλεί χάος στις συγκοινωνίες της βρετανικής πρωτεύουσας - Δείτε βίντεο

Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε

Ξεκαθάρισε το τοπίο μετά από μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - Μάχες στήθος με στήθος

Πρωτιά ΔΗΣΥ, ανέβασε ποσοστά το ΑΚΕΛ. ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία τα δύο νέα κόμματα της Βουλής. Εκτός ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι. Δείτε ποιοι θα είναι οι 56 εκπρόσωποί μας στη νέα Βουλή.

Ξεκαθάρισε το τοπίο μετά από μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - Μάχες στήθος με στήθος

  •  24.05.2026 - 13:23
Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι 56 που εκλέγονται στη νέα Βουλή - Πόσους ψήφους πήραν

  •  25.05.2026 - 02:03
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

  •  24.05.2026 - 22:40
Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε

  •  25.05.2026 - 01:50
Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

  •  24.05.2026 - 23:24
ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

  •  24.05.2026 - 22:19
Τορναρίτης: «Επανόρθωσα το λάθος μου» - Οι αναφορές σε εμμονικούς - Καρφιά για Φειδία και Οδυσσέα

  •  24.05.2026 - 22:55
Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα μετά από δύσκολη μάχη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της 17χρονης κόρης της

  •  25.05.2026 - 02:03

