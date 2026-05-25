Οικογενειακό δράμα στη Θεσσαλονίκη: Ο 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον 67χρονο πατέρα του

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του protothema.gr ο 30χρονος κατάφερε στον πατέρα του θανατηφόρα χτυπήματα με ένα κατσαβίδι. Όλα τα χτυπήματα φέρεται να έγιναν στο πρόσωπο του θύματος ενώ περισσότερο «φως» στο μακάβριο έγκλημα αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο από τους ιατροδικαστές ενώ θα προηγηθεί στη σορό και αξονική.

Έγκυρες πηγές ανέφεραν ότι στο σημείο που βρέθηκε η σορός του 67χρονου δεν βρέθηκε κάποιο άλλο πειστήριο εγκλήματος και όλα οδηγούν στην πεποίθηση ότι το φονικό έγινε με το κατσαβίδι.

Ο 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, φέρεται να είπε αρχικά στους αστυνομικούς ότι κατάφερε χτυπήματα με ένα σκαμπό στο κεφάλι του πατέρα του, μετά από καβγά που είχαν το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο το κατσαβίδι βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση.

Πατέρας και γιος ζούσαν σε μονοκατοικία στο Τριάδι όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος ζούσε στο κυρίως σπίτι και ο πατέρας κατοικούσε στο υπόγειο όπου και βρέθηκε νεκρός.



Την αστυνομία ειδοποίησε η αδελφή του 30χρονου η οποία αναζητούσε τον πατέρα της και δεν μπορούσε να τον εντοπίσει με αποτέλεσμα να ανησυχήσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να είναι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

