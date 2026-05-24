«Πάντα επιστρέφει σε εμένα»: Τι λέει ο σύντροφος του μοντέλου του OnlyFans που κοιμήθηκε με 1.113 άνδρες σε 12 ώρες

Η Φίλιπς, μια δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων στην πλατφόρμα OnlyFans, είχε προκαλέσει σάλο πέρυσι, όταν είχε ανακοινώσει ότι κοιμήθηκε με περισσότερους από 1.000 άνδρες μέσα σε 12 ώρες, καθώς ήθελε να σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ.

Ένα χρόνο αργότερα, η ίδια και ο σύντροφός της μίλησαν δημόσια για την εμπειρία αυτή.

«Δεν αισθάνομαι ζήλια γιατί την αγαπάω», δήλωσε ο σύντροφος της Φίλιπς, εξηγώντας ότι κατανοεί τις απαιτήσεις που υπάρχουν στο επάγγελμα της. «Στο τέλος της ημέρας, πάντα επιστρέφει σε μένα», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Boyfriend of an OnlyFans model who slept with 1,113 men in a single day says he is not jealous and loves her



The man said: “At the end of the day, she still comes back to me!”



He also stated that he fully understands how much hard work her profession requires. pic.twitter.com/mpSS7ePlAn — NEXTA (@nexta_tv) May 23, 2026



Η 24χρονη Λίλι Φίλιπς είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο του 2025 ότι συνευρέθηκε ερωτικά με 1.113 άνδρες μέσα σε 12 ώρες, τονίζοντας ότι έσπασε ένα παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο είχε καταρρίψει -την ίδια περίπου περίοδο- το μοντέλο του OnlyFans Μπόνι Μπλου, η οποία είχε δηλώσει ότι κοιμήθηκε με 1.057 άνδρες μέσα σε μία ημέρα.

Η 24χρονη είχε περιγράψει το επίτευγμα της ως «οργανωμένο», ενώ δήλωσε ότι όσοι την γνωρίζουν από παλιά ξέρουν ότι ήταν ένας στόχος που ήθελε να καταφέρει.

«Είμαι πολύ χαρούμενη με το αποτέλεσμα», είχε δηλώσει τότε.

Το ντοκιμαντέρ

Η Φίλιπς είχε έρθει στο επίκεντρο της δημοσιότητας και τον Οκτώβριο του 2024 όταν είχε ανακοινώσει ότι συνευρέθηκε ερωτικά με 101 άντρες μέσα σε μια μέρα, ένα ρεκόρ που από τότε έχει σπάσει.

Η τότε 23χρονη Φίλιπς είχε διηγηθεί τον 24ωρο μαραθώνιο στο ντοκιμαντέρ του YouTuber, Josh Pieters με τίτλο «Κοιμήθηκα με 100 άντρες σε μια μέρα», λέγοντας ότι ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνη.

«Μερικές φορές αισθάνομαι σαν ρομπότ», είχε παραδεχτεί η ίδια, ενώ προσπαθούσε να μην κλάψει να συγκρατήσει τα δάκρυα της καθώς θυμόταν εκείνη τη μέρα

Αν και ήταν ένα κατόρθωμα για εκείνη, δεν ήταν και τόσο αξιομνημόνευτο, λέγοντας ότι δεν θυμάται και πολλά.

«Στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, μπορώ να σκεφτώ περίπου πέντε, έξι, δέκα άνδρες που θυμάμαι και αυτό είναι όλο», είχε αποκαλύψει. «Αν δεν είχα τα βίντεο, δεν θα ήξερα ότι ήταν 100».

Η Φίλιπς είχε μοιραστεί ότι δεν ήταν μόνο η σωματική οικειότητα με τόσους πολλούς άνδρες που την έκανε να αισθάνεται «τόσο άσχημα», αλλά και η απογοήτευση που ένιωθαν εκείνοι επειδή δεν προλάβαιναν να μιλήσουν μαζί της.