Χωρίς νερό μεγάλη περιοχή της Λεμεσού λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα

Επηρεάζεται η περιοχή που περικλείεται από τις εξής οδούς:

-ανατολικά της οδού Ζαγρέως



– νότια της οδού Περγάμου

– δυτικά της οδού Χριστάκη Κράνου

– βόρεια της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Ι (Παραλιακός)

Τα συνεργεία μας βρίσκοντα ήδη εκεί για την αποκατάσταση της βλάβης.

Οι εργασίες επιδιόρθωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 20:00 σήμερα, 25/5/2026.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφοίρες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού μέσω της ιστοσελίδας (https://eoalemesos.org.cy) ή στο τηλέφωνο 25271000.