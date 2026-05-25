Χωρίς νερό μεγάλη περιοχή της Λεμεσού λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα
Χωρίς νερό μεγάλη περιοχή της Λεμεσού λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα

 25.05.2026 - 15:52
Ενημερώνεται το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε μεγάλη περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Γερμασόγειας.

Επηρεάζεται η περιοχή που περικλείεται από τις εξής οδούς:

-ανατολικά της οδού Ζαγρέως


– νότια της οδού Περγάμου

– δυτικά της οδού Χριστάκη Κράνου

– βόρεια της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Ι (Παραλιακός)

Τα συνεργεία μας βρίσκοντα ήδη εκεί για την αποκατάσταση της βλάβης.

Οι εργασίες επιδιόρθωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 20:00 σήμερα, 25/5/2026.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφοίρες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού μέσω της ιστοσελίδας (https://eoalemesos.org.cy) ή στο τηλέφωνο 25271000.

 

 

 

 

 

Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λεμεσό: Βλάβες στο δίκτυο της ΑΗΚ

 25.05.2026 - 15:45
Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν έχουν μόνο υψηλό IQ – Έχουν και αυτά τα 10 χαρακτηριστικά

 25.05.2026 - 15:53
