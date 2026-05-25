Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

Σήμερα ανοίγει μια καθοριστική μάχη για τον τόπο μας. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδρομή με ευθύνη, σοβαρότητα και καθαρές θέσεις. Απέναντι στην τοξικότητα και τον διχαστικό λόγο οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη νηφαλιότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα.

Προχωρούμε μαζί με τους Βουλευτές και τις Βουλεύτριες μας, με γνώση, συνεκτικό σχεδιασμό και πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Με πολιτικές που κτίζουν συναινέσεις και δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι έχουν εκλεγεί και να τους ευχηθώ καλή και παραγωγική θητεία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους υποψήφιους και υποψήφιες μας που έχουν συμβάλει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

Η ευθύνη είναι μεγάλη. Και εμείς δεν την φοβόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να την αναλάβουμε. Όπως το έχουμε αποδείξει. Με σκληρή δουλειά.

Συνεχίζουμε κοντά στους πολίτες, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τις αγωνίες τους. Θέλουμε μια Κύπρο με προοπτική, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Προχωράμε υπεύθυνα μπροστά.

Τώρα είναι η ώρα για σκληρή δουλειά - Δηλώσεις Προέδρου ΔΗΣΥ κ. Αννίτας Δημητρίου στους δημοσιογράφους πριν την ανακήρυξη των νέων Βουλευτών

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου δήλωσε σήμερα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να στηρίζει ό,τι σημαντικό και ό,τι ωφέλιμο για την Κύπρο, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Παράταξη θα συνεχίσει όπως έκανε μέχρι σήμερα να προχωρά υπεύθυνα μπροστά και ότι τώρα είναι η ώρα για σκληρή δουλειά.

«Είναι μια πολύ καλή μέρα. Οι πολίτες έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα για τη σταθερότητα και τη νούσιμη πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί και αυτό για εμάς συνεπάγεται ευθύνη. Μαζί με τους εκλεγέντες μας θέλουμε να έχουμε καθοριστική παρέμβαση στο Κοινοβούλιο για όλα αυτά τα οποία αναμένουν από εμάς οι πολίτες. Αυτό θα πράξουμε. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και προχωράμε υπεύθυνα μπροστά. Να πω θερμότατα συγχαρητήρια για όλους και τώρα είναι η ώρα για σκληρή δουλειά για το Κοινοβούλιο. Εμείς αυτό κρατάμε, με αισιοδοξία, ελπίδα, ευθύνη προχωράμε μπροστά», σημείωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Ερωτηθείσα για την Προεδρία της Βουλής η κ. Δημητρίου απάντησε ότι δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση. «Θα βάλουμε ως ΔΗΣΥ τις επιλογές μας, θέλουμε να συνεχιστεί μια κατεύθυνση ακριβώς τέτοια που νομίζω αυτό είναι που εκφράζει τους πολίτες, τουλάχιστον αυτό έδειξαν οι κάλπες, και έτσι ακριβώς να συνεχίσουμε και στην πορεία. Σίγουρα τις ερχόμενες των ημερών θα ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό», ανέφερε.

Ερωτηθείσα για αν το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών θα αποτελέσει πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές απάντησε ότι είμασταν επικεντρωμένοι στις βουλευτικές εκλογές. «Μας ενδιαφέρει μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα, που το πετύχαμε, δόξα τω Θεό, ακριβώς για όλες αυτές τις πολιτικές οι οποίες υπάρχουν, πρέπει να συζητηθούν και για τις οποίες πρέπει να ληφθούν αποφάσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό και τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε, με το χρόνο τους», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το αν ήταν μια νίκη των παραδοσιακών κομμάτων η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε ότι ήταν μια νίκη της σταθερότητας και της υπευθυνότητας. «Οι πολίτες στάθηκαν απέναντι στην τοξικότητα, τον διχασμό και στον λαϊκισμό και μας έδωσαν μια μεγάλη ευθύνη να συνεχίσουμε νούσιμα στη συνέχεια. Αυτό κρατάμε με όλους τους φίλους και συνεργάτες».

Σε ερώτηση αν παραμένει στο τραπέζι η δική της πρόθεση για επαναδιεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής, η κ. Δημητρίου είπε ότι «από την πρώτη στιγμή είπα ότι δεν θα προεξοφλήσω ή να προδικάσω τις αποφάσεις του ΔΗΣΥ. Ο ΔΗΣΥ θα ηγηθεί, θα λάβει τις αποφάσεις του και πολύ σύντομα θα γνωρίζετε και τις προθέσεις μας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι επικοινώνησε μαζί της ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και αν επικοινώνησε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κ. Δημητρίου απάντησε ότι ναι υπήρξε επικοινωνία, όπως και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας τους οποίους και ευχαρίστησε. «Έχει μεγάλη σημασία το αποτέλεσμα και για την Ελλάδα μας. Αυτό μου έχει πει ο Πρωθυπουργός και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί μου είπε ότι Αννίτα θέλουμε και εμείς να προχωρήσουμε με αυτήν την υπεύθυνη πορεία μπροστά, μακριά από την τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Οπότε είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε ως Ελλάδα και Κύπρος» σημείωσε.

Ερωτηθείσα αναφορικά με το τί της ζήτησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η κ. Δημητρίου είπε ότι «δεν μου ζήτησε κάτι, με συνεχάρη, φαντάζομαι το έκανε με όλα τα πολιτικά κόμματα. Είπε ότι και εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων θέλουμε να συνεχίσουμε μια τέτοια πορεία για όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις και τα πολιτικά-νομοθετικά διακυβεύματα για τα οποία πρέπει να αναλάβουμε ευθύνη, να βάλουμε πλάτες και να βγούμε μπροστά».

Σε ερώτηση αν νιώθει το βάρος τώρα που έχουν φύγει δύο από τα τέσσερα κόμματα που στηρίζουν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να βάλει πλάτες για θέματα σοβαρά όπως οικονομίας, μεταρρυθμίσεων κλπ, η κ, Δημητρίου είπε «το έχει κάνει ήδη ο ΔΗΣΥ το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσει γιατί αυτή είναι η αποστολή του. Ο ΔΗΣΥ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από προσωπικό, είναι μια μεγάλη ιδέα που εδράζεται σε αρχές σε αξίες, και σας διαβεβαιώ ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη ευθύνη να συνεχίσουμε για να δικαιώσουμε όχι μόνο τα δικά μας στελέχη αλλά και όλους τους πολίτες που πίστεψαν σε μας», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν το κόμμα θα ανταποκριθεί σ’ ένα ενδεχόμενο άνοιγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον ΔΗΣΥ για συστράτευση, η κ. Δημητρίου είπε ότι «το έχω πει από την πρώτη στιγμή, εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε ό,τι είναι ωφέλιμο για τον τόπο και να στεκόμαστε με τις δικές μας εισηγήσεις εκεί που διαφωνούμε. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν θέλει να δει τις όποιες δοσοληψίες, θέλει να δει ακριβώς μια υπεύθυνη πορεία προς τα εμπρός. Αυτό επέλεξε, και γι’ αυτό εμείς είμαστε εκεί και πραγματικά το εννοώ. Ότι μαζί με τους καλούς συναδέλφους, μαζί με τους καλούς συνεργάτες θα συνεχίσουμε να βάλουμε πλάτες για ό,τι σημαντικό και ό,τι ωφέλιμο», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι δεν το αποκλείει, η κ. Δημητρίου απάντησε «όχι, δεν υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Θέλουμε πραγματικά αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσουμε τις χιλιάδες των στελεχών μας, των συνεργατών μας, των φίλων μας που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη μάχη, ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη, και εμείς λαμβάνουμε τα μηνύματα και με ταπεινότητα συνεχίζουμε για αυτά όλα που έχουμε να κάνουμε. Βγάλαμε τις θέσεις μας, ένα συνεκτικό πλάνο για το αύριο, τώρα συνεπάγεται ευθύνη και δουλειά, τίποτε άλλο».