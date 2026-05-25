Ο νεαρότερος και ο γηραιότερος βουλευτής – Έχουν περισσότερα από 50 χρόνια διαφορά

Εφραίμ Χρίστου

Ο Εφραίμ Χρίστου είναι 24 ετών. Γεννήθηκε στη Λεμεσό (29 Μαρτίου 2002) και κατάγεται από τη Βάσα Κοιλανίου και το Φοινί, όπου μεγάλωσε και διαμένει μέχρι σήμερα.

Αποφοίτησε το 2020 από τη Σχολή Μιτσή Λεμύθου με άριστα. Το 2025 απέκτησε πτυχίο Μαθηματικών και Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και δίπλωμα Γαλλικού Πολιτισμού από το Πανεπιστήμιο του Μπεζανσόν στη Γαλλία. Παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Είναι μέλος του ΑΚΕΛ και Γραμματέας της Κομματικής Ομάδας Μαραθάσας-Φοινιού από το 2020, ενώ από το 2025 είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Το 2024, εκλέχθηκε Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, την ίδια περίοδο συμμετείχε ως μέλος στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, στη Σύγκλητο και την Επιτροπή κτηρίων και εγκαταστάσεων. Υπηρέτησε ως μέλος του συμβουλίου του Τμήματος Οικονομικών (2021-2025) του Πανεπιστημίου και μέλος του συμβουλίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (2022-2024). Ακόμη διετέλεσε Πρόεδρος του Κέντρου Νεότητας Φοινιού (2022-2023) και Παιδοβουλευτής στη Βουλή των Παίδων (2017-2018).

Έχει διακριθεί σε παγκύπριους διαγωνισμούς Μαθηματικών, Οικονομικών και Λογιστικής, στον διεθνή διαγωνισμό ποίησης «Castello di Duino» και σε παγκύπριους ποιητικούς διαγωνισμούς. Η γραφή του ως λαϊκός ποιητής, επικεντρώνεται στην πάλη ενάντια στις κοινωνικές αδικίες, τη διαφθορά και τον ρατσισμό. Το 2024 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ρίζα, η καρκιά μου».

Διακρίθηκε στην εκστρατεία «Είμαι νέος και δημιουργώ ένα μέλλον χωρίς καρκίνο» που στόχο είχε την ευαισθητοποίηση και τη συλλογική προσπάθεια για πρόληψη και ενημέρωση.

Ζαχαρίας Κουλίας

Ο Ζαχαρίας Κουλίας είναι βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗ.ΚΟ) από το 1999 μέχρι σήμερα.

Γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου το 1950 και μεγάλωσε στο Ριζοκάρπασο Αμμοχώστου, κατεχόμενο σήμερα από τα τούρκικα στρατεύματα.

Φοίτησε στα σχολεία Ριζοκαρπάσου Δημοτικό και Ελληνικό Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Είναι έγγαμος με την Ανδριανή Παναγή και έχει δύο παιδιά, ένα υιό και μια κόρη. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασκεί τη Δικηγορία από το 1984 και είναι άριστος γνώστης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Διετέλεσε ως μέλος και πρόεδρος των κάτωθι κοινοβουλευτικών επιτρόπων της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων:

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών από το 2016.

Αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Αντιπρόεδρος και έπειτα πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών και έργων από το 2006 – 2011.

Μέλος της Κοινοβουλευτικής επιτροπής Άμυνας Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων – Εγκλωβισμένων – Αγνοουμένων – Παθόντων.

Μέλος Επιτροπής Εσωτερικών.

Μέλος Επιτροπής Υγείας.

Μέλος της επιτροπής Θεσμών Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

Ένας εκ των τεσσάρων μελών της Επιτροπής για το φάκελο της Κύπρου από το 2006 – 2011Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου (1994 – 1999)

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ

Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗ.ΚΟ