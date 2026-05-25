ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φειδίας Παναγιώτου: «Προδίδεις κάποιον άμα του πεις ψέματα και εγώ είπα όλη την αλήθεια» - Ο λόγος που παραμένει στην Ευρωβουλή - Δείτε βίντεο

 25.05.2026 - 12:25
Για όλα μίλησε ο Φειδίας Παναγιώτου προσερχόμενος στην τελετή ανακήρυξης των Βουλευτών.

«Θα μείνω στο ευρωκοινοβούλιο γιατί είναι καλά το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας να έχει και ένα ευρωβουλευτή. Ξεκινούμε με τέσσερεις βουλευτές και ένα ευρωβουλευτή. Είναι μια καλή αρχή, δεν μπορεί κανείς με κανένα τρόπο να το πει αποτυχία. Μπορούσαμε και καλυτέρα αλλά είμαστε χαρούμενη, είναι μια μικρή νίκη και τώρα ξεκινάει η σκληρή δουλειά».

Για την παραμονή του στις Βρυξέλλες απάντησε ότι «Προδίδεις κάποιον άμα του πεις ψέματα και εγώ είπα όλη την αλήθεια. Θεωρήσαμε ότι είναι καλό να έχουμε ένα ευρωβουλευτή. Αν ξαναγίνουν εκλογές ίσως να μην έρθουμε πρώτο κόμμα και να πάρουμε την έδρα οπότε…».

Ερωτηθείς ποιες επιτροπές θα διεκδικήσει η Άμεση Δημοκρατία απάντησε ότι «συζητήσαμε χθες τη νύχτα αλλά πρέπει να το δούμε ξανά ανάλογα και το τι θέλουν τα άλλα κόμματα».

Κληθείς να σχολιάσει αντιδράσεις από δημοσιογράφους που τον περίμεναν στο χωριό του, απάντησε δεν πήγε κάτι λάθος, δεν είχαμε επιτελείο, θα μπορούσαμε να έχουμε μία καλύτερη επικοινωνία με τους δημοσιογράφους.

Σχολιάζοντας την ομάδα του κόμματος σημείωσε ότι είναι ενδιαφέρον. «Είναι από διάφορους ιδεολογικούς χώρους αλλά θα έρθουμε μαζί για να φέρουμε το καλό σε τούτο τον τόπο. Θα το δείτε και εσείς τις επόμενες μέρες».

Όσον αφορά την Προεδρία της Βουλής, σημείωσε ότι «νομίζω θα μας χρειαστούν για να βγουν. Δεν έχουμε συζητήσει με κάποιο, φαίνεται όμως ότι η Άμεση Δημοκρατία θα παίξει ρυθμιστικό ρόλο για την Προεδρία. Θα προσπαθήσουμε για μία Βουλή εθνικής ενότητας».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

ΒΙΝΤΕΟ: Έρχονται πρόστιμα για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων στις εκλογές - Τι αποκάλυψε η Επίτροπος

 25.05.2026 - 12:20
LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

Η επόμενη μέρα της μεγάλης εκλογικής αναμέτρησης ξημέρωσε και το πολιτικό σκηνικό της Κύπρου βρίσκεται ήδη σε πλήρη αναβάθμιση. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης στο 100% και την οριστικοποίηση των τελικών ποσοστών, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στον απόηχο των αποτελεσμάτων και στα μηνύματα της κάλπης. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις παρασκηνιακές διεργασίες, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και την αποτίμηση της εκλογικής μάχης:

  •  25.05.2026 - 11:00
  •  25.05.2026 - 08:18
  •  25.05.2026 - 11:11
  •  25.05.2026 - 10:55
  •  25.05.2026 - 12:25
  •  25.05.2026 - 11:07
  •  25.05.2026 - 09:30
  •  25.05.2026 - 11:05

