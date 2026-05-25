«Τέσσερις πιτσιρικάδες πέρασαν με κόκκινο»: Ξέσπασε πολίτης για την κατάσταση στους δρόμους

Μέσα από την ανάρτησή του, στέλνει μήνυμα για την οδηγική συμπεριφορά στους κυπριακούς δρόμους, κάνοντας λόγο για έλλειψη οδηγικής παιδείας και επικίνδυνες συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν σε τραγωδίες.

Η ανάρτηση:

«Με αφορμή ένα συμβάν που έγινε πριν λίγο στα φώτα της Λακατάμιας, με 4 πιτσιρικάδες να παιρνάνε με κόκκινο, Θέλω να θίξω ένα θέμα που είναι πλέον πολύ σοβαρό, "οδηγική παιδεία."

Δεν γίνεται να πληρώνετε τόσα λεφτά για να βγάλετε δίπλωμα, να το παίρνετε και στον δρόμο να οδηγάτε απάνθρωπα, χωρίς φλας, χωρίς να είστε σωστά στις λωρίδες σας, χωρίς προσοχή! Δεν γίνεται να περνάτε τα φανάρια με κόκκινα και να τρέμει η καρδιά των γονιών στο σπίτι επειδή βιάζεστε και ύστερα να λέμε "ήταν η κακιά η ώρα"

Τι πάει να πει βιάζομαι στο δρόμο? Ξεκίνα πιο νωρίς.

Δεν γίνεται να πατάς την κόρνα επειδή έτσι έμαθες στο χωρκό σου. Δεν ξέρεις ποτέ τι είναι ο μπροστινός, αν έχει μωρά μέσα και πάει σιγά, αν είναι καινούριος οδηγός...

Συνέλθετε μερικοί και σεβαστείτε τις ζωές σας και τις ζωές των άλλων που δεν σας φταίνε σε τίποτα!

Ατυχήματα κάθε μέρα "χαζά", τα round abound πλέον είναι must στα Ατυχήματα γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν να βγαίνουν σε σωστές λωρίδες.

Μήπως να γίνουν λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα στην Κύπρο όσον αφορά την οδήγηση? Μήπως είμαστε πολύ φλου σαν λαός?

Η ζωή είναι όμορφη και πολύτιμη και είναι μία!»