ΒΙΝΤΕΟ: Έρχονται πρόστιμα για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων στις εκλογές - Τι αποκάλυψε η Επίτροπος
 25.05.2026 - 12:20
Πρόστιμα σε υποψήφιους και κόμματα που δεν συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων στις βουλευτικές εκλογές προανήγγειλε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου, μιλώντας στο Sigma.

Όπως ανέφερε, παρότι σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021 τα παράπονα που υποβλήθηκαν φέτος είναι λιγότερα, αρκετές καταγγελίες βρίσκονται ήδη υπό εξέταση και δεν αποκλείεται να κατατεθούν και νέες.

Σύμφωνα με την Επίτροπο, τα παράπονα που υποβλήθηκαν αφορούν έξι διαφορετικές κατηγορίες, κυρίως σε σχέση με τηλεφωνικές κλήσεις, αποστολή SMS, επικοινωνία μέσω Viber, αλλά και δύο περιπτώσεις δημόσιας εκφώνησης ονόματος ψηφοφόρου σε εκλογικά κέντρα.

Η Μαρία Χριστοφίδου ξεκαθάρισε ότι η αξιολόγηση των υποθέσεων γίνεται αποκλειστικά υπό το πρίσμα της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, εξετάζοντας κατά πόσο υπήρχε νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν είχε δοθεί η απαραίτητη συγκατάθεση από τους πολίτες για πολιτική επικοινωνία.

Όπως εξήγησε, σε περιπτώσεις όπου κάποιος είναι μέλος κόμματος και έχει δώσει συγκατάθεση, τότε επιτρέπεται η αποστολή πολιτικών μηνυμάτων ή άλλης μορφής επικοινωνίας.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το ζήτημα της πολιτικής διαφήμισης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 48 ωρών πριν από τις εκλογές εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Εφόρου Εκλογών και όχι της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές κυρώσεις, η Επίτροπος ανέφερε ότι τα πρόστιμα διαφέρουν ανά περίπτωση. Υπενθύμισε μάλιστα ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2021 είχαν επιβληθεί πρόστιμα από 1.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ σε άλλες εκλογικές διαδικασίες έφτασαν ακόμη και τις 30.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα αποκάλυψε ότι την ημέρα των εκλογών πραγματοποιήθηκε παγκύπριος εποπτικός έλεγχος συμμόρφωσης σε περίπου 400 εκλογικά κέντρα, στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας.

«Τέσσερις πιτσιρικάδες πέρασαν με κόκκινο»: Ξέσπασε πολίτης για την κατάσταση στους δρόμους

Φειδίας Παναγιώτου: «Προδίδεις κάποιον άμα του πεις ψέματα και εγώ είπα όλη την αλήθεια» - Ο λόγος που παραμένει στην Ευρωβουλή - Δείτε βίντεο

 25.05.2026 - 12:25
LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

Η επόμενη μέρα της μεγάλης εκλογικής αναμέτρησης ξημέρωσε και το πολιτικό σκηνικό της Κύπρου βρίσκεται ήδη σε πλήρη αναβάθμιση. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης στο 100% και την οριστικοποίηση των τελικών ποσοστών, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στον απόηχο των αποτελεσμάτων και στα μηνύματα της κάλπης. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις παρασκηνιακές διεργασίες, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και την αποτίμηση της εκλογικής μάχης:

  •  25.05.2026 - 11:00
Η επόμενη μέρα στη Βουλή: Ποιος κρατά το κλειδί της Προεδρίας;

  •  25.05.2026 - 08:18
ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

  •  25.05.2026 - 11:11
Παρέμβαση Αναστασιάδη: Το ηχηρό «μήνυμα» για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Πώς απαντά για το πλάνο του ΔΗΣΥ

  •  25.05.2026 - 10:55
Φειδίας Παναγιώτου: «Προδίδεις κάποιον άμα του πεις ψέματα και εγώ είπα όλη την αλήθεια» - Ο λόγος που παραμένει στην Ευρωβουλή - Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 12:25
Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν οι νέοι βουλευτές: Τα επιδόματα, τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραστάσεως - Oι μισθοί των θρησκευτικών εκπροσώπων

  •  25.05.2026 - 11:07
Η εκλογή στη Βουλή που «αδειάζει» θέση Αντιδημάρχου - Σε αυτή την περιοχή θα στηθούν ξανά κάλπες - Φέυγει και Δημοτικός Σύμβουλος

  •  25.05.2026 - 09:30
Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών

  •  25.05.2026 - 11:05

