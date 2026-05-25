ΒΙΝΤΕΟ: Έρχονται πρόστιμα για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων στις εκλογές - Τι αποκάλυψε η Επίτροπος

Όπως ανέφερε, παρότι σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021 τα παράπονα που υποβλήθηκαν φέτος είναι λιγότερα, αρκετές καταγγελίες βρίσκονται ήδη υπό εξέταση και δεν αποκλείεται να κατατεθούν και νέες.

Σύμφωνα με την Επίτροπο, τα παράπονα που υποβλήθηκαν αφορούν έξι διαφορετικές κατηγορίες, κυρίως σε σχέση με τηλεφωνικές κλήσεις, αποστολή SMS, επικοινωνία μέσω Viber, αλλά και δύο περιπτώσεις δημόσιας εκφώνησης ονόματος ψηφοφόρου σε εκλογικά κέντρα.

Η Μαρία Χριστοφίδου ξεκαθάρισε ότι η αξιολόγηση των υποθέσεων γίνεται αποκλειστικά υπό το πρίσμα της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, εξετάζοντας κατά πόσο υπήρχε νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν είχε δοθεί η απαραίτητη συγκατάθεση από τους πολίτες για πολιτική επικοινωνία.

Όπως εξήγησε, σε περιπτώσεις όπου κάποιος είναι μέλος κόμματος και έχει δώσει συγκατάθεση, τότε επιτρέπεται η αποστολή πολιτικών μηνυμάτων ή άλλης μορφής επικοινωνίας.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το ζήτημα της πολιτικής διαφήμισης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 48 ωρών πριν από τις εκλογές εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Εφόρου Εκλογών και όχι της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές κυρώσεις, η Επίτροπος ανέφερε ότι τα πρόστιμα διαφέρουν ανά περίπτωση. Υπενθύμισε μάλιστα ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2021 είχαν επιβληθεί πρόστιμα από 1.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ σε άλλες εκλογικές διαδικασίες έφτασαν ακόμη και τις 30.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα αποκάλυψε ότι την ημέρα των εκλογών πραγματοποιήθηκε παγκύπριος εποπτικός έλεγχος συμμόρφωσης σε περίπου 400 εκλογικά κέντρα, στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας.

