Παραλίγο δυστύχημα στην Αυστρία: Αεροσκάφος έκοψε στα δύο το αλεξίπτωτο γυναίκας, ενώ βρισκόταν στον αέρα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Το συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 23 Μαΐου κοντά στο γραφικό βουνό Σμιττενχόε, στη βόρεια Αυστρία. Η 44χρονη αλεξιπτωτίστρια, η οποία κατονομάζεται ως Σαμπρίνα, πετούσε και κατέγραφε τη διαδρομή της με κάμερα, όταν ένα μικρό αεροσκάφος πέρασε ξαφνικά μέσα από το αλεξίπτωτό της, σε απόσταση λίγων μέτρων πάνω από το κεφάλι της.

Στο βίντεο ακούγεται να ουρλιάζει, καθώς αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο. Από τη σύγκρουση, το κύριο αλεξίπτωτο φαίνεται να κόβεται σχεδόν στα δύο.

Παρά την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, η Σαμπρίνα κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να ανοίξει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, ενώ έπεφτε προς το έδαφος.

Η κάμερά της κατέγραψε και τη στιγμή της επικίνδυνης προσγείωσης, με την ίδια να αφήνει ένα δυνατό βογκητό τη στιγμή της επαφής με το έδαφος.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung, η έμπειρη αλεξιπτωτίστρια παραλήφθηκε αργότερα από ελικόπτερο της αστυνομίας και μεταφέρθηκε σε τοπικό αεροδρόμιο.

«Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι πέρα από μερικές σοβαρές μελανιές και μώλωπες, δεν έπαθα απολύτως τίποτα», έγραψε η Sabrina στα γερμανικά στον λογαριασμό της στο Instagram.

Το αεροσκάφος περιήγησης, το οποίο χειριζόταν ένας 28χρονος πιλότος, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Zell am See Airport, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε τρόπος να αποφύγει τη σύγκρουση με την αλεξιπτωτίστρια, σύμφωνα με τη New York Post.