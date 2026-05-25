Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΓαλλία: Τεράστιο σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών σε νηπιαγωγεία, έρευνες για βία, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Τεράστιο σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών σε νηπιαγωγεία, έρευνες για βία, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς

 25.05.2026 - 11:28
Γαλλία: Τεράστιο σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών σε νηπιαγωγεία, έρευνες για βία, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς

Ένα τεράστιο σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών συγκλονίζει τη Γαλλία, καθώς οι Αρχές ερευνούν δεκάδες υποθέσεις βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών σε βάρος μικρών παιδιών σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς και σε δημοτικά σχολεία.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες που αφορούν κακομεταχείριση, σωματική βία αλλά και βιασμούς παιδιών ακόμη και τριών ετών από σχολικούς επιτηρητές, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, της μεσημεριανής ανάπαυσης και των απογευματινών δραστηριοτήτων.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και 10 παιδικούς σταθμούς. Σύμφωνα με δικηγόρους οικογενειών, στις υποθέσεις περιλαμβάνονται και καταγγελίες για βιασμούς παιδιών ηλικίας τριών και τεσσάρων ετών.

Ο Φλοριάν Λαστέλ, δικηγόρος τριών οικογενειών που έχουν καταθέσει μηνύσεις, χαρακτήρισε την υπόθεση «τεράστιο σκάνδαλο». Όπως δήλωσε, «το δημόσιο σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για τη χώρα, όμως σήμερα στη Γαλλία δεν μπορεί κανείς να πει ότι το κράτος εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών».

Οι σχολικοί επιτηρητές είναι οι ενήλικες που επιβλέπουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, του φαγητού, της ξεκούρασης και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Συχνά περνούν περισσότερες ώρες με τα παιδιά από ό,τι οι δάσκαλοι. Ωστόσο, δεν προσλαμβάνονται απευθείας από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά από τους δήμους και τις τοπικές Αρχές, πολλές φορές χωρίς ειδική εκπαίδευση ή επαγγελματικά προσόντα.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική στη Γαλλία από την ηλικία των τριών ετών, γεγονός που καθιστά τους επιτηρητές καθημερινή παρουσία στη ζωή των παιδιών ηλικίας από τριών έως έντεκα ετών.

Οι καταγγελίες που έχουν γίνει από γονείς σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας περιλαμβάνουν περιστατικά όπου παιδιά υπέστησαν λεκτική βία, σπρωξίματα, τραβήγματα μαλλιών, στέρηση φαγητού ή εξαναγκάστηκαν να φάνε μέχρι να κάνουν εμετό. Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς.

Ο δικηγόρος Λουί Καϊγιέ, που εκπροσωπεί δύο οικογένειες στο Παρίσι, κατέθεσε τον Φεβρουάριο μηνύσεις για τους φερόμενους βιασμούς δύο παιδιών νηπιαγωγείου μέσα στο 2025. Σε μία περίπτωση, ένα κορίτσι τριών ετών φέρεται να βιάστηκε από σχολικό επιτηρητή σε σχολείο στο δυτικό Παρίσι. Σε άλλη υπόθεση, ένα τρίχρονο αγόρι φέρεται να κακοποιήθηκε από τον ίδιο επιτηρητή, ο οποίος είχε μεταφερθεί σε άλλο σχολείο έπειτα από καταγγελίες για σωματική βία σε παιδιά.

Ο ίδιος περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο το αγοράκι αρνούνταν να μπει στο σχολείο, εμφανίζοντας συμπτώματα έντονης ψυχολογικής κατάρρευσης μπροστά στην είσοδο. «Ένα πρωί το παιδί ήταν τόσο τρομοκρατημένο που έπεσε σε κατάσταση σοκ, ενώ η μητέρα του έκλαιγε. Η διευθύντρια βγήκε για να το αναγκάσει να μπει στο σχολείο, χωρίς τότε να γνωρίζουν τι είχε συμβεί», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, τα παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες από την κακοποίηση, ενώ οι οικογένειες ζουν καθημερινά με την αγωνία της εξέλιξης των ερευνών. «Είναι ένα καθημερινό μαρτύριο για τους γονείς που ζητούν να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος των εγκλημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Καϊγιέ χαρακτήρισε το σύστημα των σχολικών επιτηρητών στη Γαλλία «καταστροφή» και «εθνική τραγωδία».

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη σχολικού επιτηρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας από τριών έως πέντε ετών σε νηπιαγωγείο του 11ου διαμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται η απόφαση σε άλλη υπόθεση, με κατηγορούμενο έναν 47χρονο σχολικό επιτηρητή που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά εννέα κορίτσια ηλικίας 10 ετών στο Παρίσι.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Παραλίγο σοβαρό ατύχημα - Όχημα «Ζ» μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο και μετά... έβαλε πισινή
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται από την αγορά παιδικά ασύρματα ακουστικά - Δείτε φωτογραφία
Ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους που μπήκε στη Βουλή: Δεν φαντάζεστε πόσοι τον ψήφισαν - Δείτε ποιος είναι
Νέες θέσεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά - Πού και πώς να υποβάλετε αίτηση
Έκλεψαν προτομή ήρωα από μνημείο – Στο σημείο η Αστυνομία
«Οι βετεράνοι» της Βουλής που κέρδισαν ξανά τους ψηφοφόρους - Πόσα χρόνια μετρούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αγκαλιά με τη Ρία Ελληνίδου στο γήπεδο μετά την κατάκτηση της Euroleague - Δείτε φωτογραφίες

 25.05.2026 - 11:19
Επόμενο άρθρο

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποζάρει στην αγκαλιά του Γιάννη Καραβασάνη στο δείπνο των γενεθλίων του

 25.05.2026 - 11:31
LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

Η επόμενη μέρα της μεγάλης εκλογικής αναμέτρησης ξημέρωσε και το πολιτικό σκηνικό της Κύπρου βρίσκεται ήδη σε πλήρη αναβάθμιση. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης στο 100% και την οριστικοποίηση των τελικών ποσοστών, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στον απόηχο των αποτελεσμάτων και στα μηνύματα της κάλπης. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις παρασκηνιακές διεργασίες, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και την αποτίμηση της εκλογικής μάχης:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

  •  25.05.2026 - 11:00
Η επόμενη μέρα στη Βουλή: Ποιος κρατά το κλειδί της Προεδρίας;

Η επόμενη μέρα στη Βουλή: Ποιος κρατά το κλειδί της Προεδρίας;

  •  25.05.2026 - 08:18
ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

  •  25.05.2026 - 11:11
Παρέμβαση Αναστασιάδη: Το ηχηρό «μήνυμα» για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Πώς απαντά για το πλάνο του ΔΗΣΥ

Παρέμβαση Αναστασιάδη: Το ηχηρό «μήνυμα» για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Πώς απαντά για το πλάνο του ΔΗΣΥ

  •  25.05.2026 - 10:55
Φειδίας Παναγιώτου: «Προδίδεις κάποιον άμα του πεις ψέματα και εγώ είπα όλη την αλήθεια» - Ο λόγος που παραμένει στην Ευρωβουλή - Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: «Προδίδεις κάποιον άμα του πεις ψέματα και εγώ είπα όλη την αλήθεια» - Ο λόγος που παραμένει στην Ευρωβουλή - Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 12:25
Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν οι νέοι βουλευτές: Τα επιδόματα, τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραστάσεως - Oι μισθοί των θρησκευτικών εκπροσώπων

Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν οι νέοι βουλευτές: Τα επιδόματα, τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραστάσεως - Oι μισθοί των θρησκευτικών εκπροσώπων

  •  25.05.2026 - 11:07
Η εκλογή στη Βουλή που «αδειάζει» θέση Αντιδημάρχου - Σε αυτή την περιοχή θα στηθούν ξανά κάλπες - Φέυγει και Δημοτικός Σύμβουλος

Η εκλογή στη Βουλή που «αδειάζει» θέση Αντιδημάρχου - Σε αυτή την περιοχή θα στηθούν ξανά κάλπες - Φέυγει και Δημοτικός Σύμβουλος

  •  25.05.2026 - 09:30
Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών

  •  25.05.2026 - 11:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα