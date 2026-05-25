Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΓιατρός του Χάρβαρντ προτείνει 8 πρωινές συνήθειες για υγιές έντερο
ΥΓΕΙΑ

Γιατρός του Χάρβαρντ προτείνει 8 πρωινές συνήθειες για υγιές έντερο

 25.05.2026 - 11:51
Γιατρός του Χάρβαρντ προτείνει 8 πρωινές συνήθειες για υγιές έντερο

Όταν θέλουμε να φροντίσουμε την υγεία μας, θέλουμε την εμπεριστατωμένη γνώμη ενός ειδικού. Ένας γιατρός του Χάρβαρντ αποκάλυψε σε ανάρτησή του στο Instagram 8 πράγματα που κάνει κάθε πρωί για να φροντίσει την υγεία του εντέρου.

Ο Δρ Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μοιράζεται τακτικά συμβουλές με τους περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους του στην πλατφόρμα. Στην ανάρτηση αποκάλυψε πράγματα που κάνει και που συνιστά να κάνουμε όλοι.

1. Ενυδάτωση 

Το πρώτο πράγμα που κάνει με το που ξυπνήσει είναι να «πίνει νερό πριν από τον καφέ», επειδή «ενυδατώνει τον οργανισμό μετά τον ύπνο και ενεργοποιεί την πέψη».

2. Ηλιακό φως

Στη συνέχεια, εκτίθεται στο πρωινό φως του ήλιου την πρώτη ώρα μετά το πρωινό ξύπνημα, κάτι που, όπως έγραψε, «επαναρυθμίζει το βιολογικό ρολόι του σώματος και αυξάνει τη σεροτονίνη για καλύτερη πέψη». Το βιολογικό ρολόι, γνωστό και ως κιρκάδιος ρυθμός, είναι το εσωτερικό σύστημα που ρυθμίζει τον ύπνο, τη θερμοκρασία και την έκκριση ορμονών.

Προηγούμενη μελέτη έδειξε ότι το πρωινό φως της ημέρας οδηγεί σε βελτίωση των κιρκαδικών ρυθμών της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης προκαλούν φλεγμονή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εντερικά προβλήματα, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

3. Αναπνοές

Ο Δρ Sethi συμπεριλαμβάνει στη ρουτίνα του ασκήσεις αναπνοών: «Δύο έως τρία λεπτά βαθιάς αναπνοής από την κοιλιά πριν το πρωινό», η οποία, όπως εξήγησε, «ενεργοποιεί το πνευμονογαστρικό νεύρο και ηρεμεί τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου». Το πνευμονογαστρικό νεύρο στέλνει σήματα από το έντερο στον εγκέφαλο, και ο άξονας εντέρου-εγκεφάλου είναι η σύνδεση μεταξύ των δύο.

4. Πρωινό με πρεβιοτικά

Το πρώτο γεύμα της ημέρας περιλαμβάνει τροφές που περιέχουν πρεβιοτικά, όπως ελαφρώς άγουρες μπανάνες και βρώμη. Τα πρεβιοτικά βοηθούν στην ανάπτυξη καλών βακτηρίων στο μικροβίωμα του εντέρου. Ένα υγιές μικροβίωμα περιλαμβάνει πλήθος τέτοιων βακτηρίων, υποστηρίζοντας την πέψη, το ανοσοποιητικό σύστημα και την ψυχική υγεία.

Οι άγουρες μπανάνες είναι πλούσιες σε άμυλο και πηκτίνη, δύο τύπους ινών που λειτουργούν ως πρεβιοτικά, βοηθώντας στην προώθηση ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου.

5. Πρωτεΐνες και φυτικές ίνες

Συμπληρωματικά με τα πρεβιοτικά, ο Δρ. Sethi δεν παραλείπει από το πρωινό του πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, που εκτός από την ενίσχυση του μικροβιώματος του εντέρου, ισορροπούν το σάκχαρο του αίματος. Ο συνδυασμός που προτείνει είναι απλός: γιαούρτι με μούρα, σπόρους chia ή λιναρόσπορο ή αυγά με λαχανικά και κεφίρ. Το κεφίρ και το γιαούρτι έχουν υποστεί ζύμωση, περιέχοντας ωφέλιμα προβιοτικά για το έντερο.

6. Απόλαυση μακριά από οθόνες

Αφού φτιάξει το πλούσιο πρωινό, επιλέγει να το καταναλώσει μακριά από το κινητό του. Όπως εξηγεί, «το φαγητό ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό σύστημα, ενώ το σκρολάρισμα στο κινητό ενεργοποιεί το συμπαθητικό σύστημα».

Το παρασυμπαθητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για αυτό που είναι γνωστό ως «ανάπαυση και πέψη», το οποίο ηρεμεί το σώμα για να επιτρέψει την πέψη. Αντίθετα, το συμπαθητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την «αντίδραση μάχης ή φυγής», η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί από τις οθόνες.

Προηγουμένως, Κινέζοι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η χρήση οθόνης κατά τη διάρκεια του φαγητού μειώνει την ενστικτώδη διατροφή, δηλαδή το να ακούμε τα σήματα του σώματός μας, όπως η πείνα και ο κορεσμός.

7. Περπάτημα

Κάθε πρωί μετά το πρωινό ο γιατρός περπατάει «για να βοηθήσει την πέψη και να μειώσει το φούσκωμα μετά το φαγητό. Ακόμα και 2 με 5 λεπτά κάνουν τη διαφορά» τονίζει.

8. Εξέταση… κοπράνων

Παρότι δεν ακούγεται και τόσο ελκυστικό, ο Δρ. Sethi ελέγχει τα κόπρανά του εξετάζοντας «το χρώμα, το σχήμα και την ευκολία», κάτι που προτείνει να κάνουμε κι εμείς.

Ως τελική συμβουλή, προτείνει να επιλέξουμε δύο έως τρεις από αυτές τις καθημερινές συνήθειες για να ξεκινήσουμε και στη συνέχεια να προσθέσουμε περισσότερες με την πάροδο του χρόνου.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Παραλίγο σοβαρό ατύχημα - Όχημα «Ζ» μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο και μετά... έβαλε πισινή
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται από την αγορά παιδικά ασύρματα ακουστικά - Δείτε φωτογραφία
Ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους που μπήκε στη Βουλή: Δεν φαντάζεστε πόσοι τον ψήφισαν - Δείτε ποιος είναι
Νέες θέσεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά - Πού και πώς να υποβάλετε αίτηση
Έκλεψαν προτομή ήρωα από μνημείο – Στο σημείο η Αστυνομία
«Οι βετεράνοι» της Βουλής που κέρδισαν ξανά τους ψηφοφόρους - Πόσα χρόνια μετρούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

28χρονη κυκλοφορούσε ως 16χρονη μαθήτρια σε λύκειο μέχρι που την πρόδωσαν τα social media

 25.05.2026 - 11:48
Επόμενο άρθρο

Παραλίγο δυστύχημα στην Αυστρία: Αεροσκάφος έκοψε στα δύο το αλεξίπτωτο γυναίκας, ενώ βρισκόταν στον αέρα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

 25.05.2026 - 12:00
LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

Η επόμενη μέρα της μεγάλης εκλογικής αναμέτρησης ξημέρωσε και το πολιτικό σκηνικό της Κύπρου βρίσκεται ήδη σε πλήρη αναβάθμιση. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης στο 100% και την οριστικοποίηση των τελικών ποσοστών, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στον απόηχο των αποτελεσμάτων και στα μηνύματα της κάλπης. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις παρασκηνιακές διεργασίες, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και την αποτίμηση της εκλογικής μάχης:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων Βουλευτών

  •  25.05.2026 - 11:00
Η επόμενη μέρα στη Βουλή: Ποιος κρατά το κλειδί της Προεδρίας;

Η επόμενη μέρα στη Βουλή: Ποιος κρατά το κλειδί της Προεδρίας;

  •  25.05.2026 - 08:18
ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

  •  25.05.2026 - 11:11
Παρέμβαση Αναστασιάδη: Το ηχηρό «μήνυμα» για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Πώς απαντά για το πλάνο του ΔΗΣΥ

Παρέμβαση Αναστασιάδη: Το ηχηρό «μήνυμα» για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Πώς απαντά για το πλάνο του ΔΗΣΥ

  •  25.05.2026 - 10:55
Φειδίας Παναγιώτου: «Προδίδεις κάποιον άμα του πεις ψέματα και εγώ είπα όλη την αλήθεια» - Ο λόγος που παραμένει στην Ευρωβουλή - Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: «Προδίδεις κάποιον άμα του πεις ψέματα και εγώ είπα όλη την αλήθεια» - Ο λόγος που παραμένει στην Ευρωβουλή - Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 12:25
Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν οι νέοι βουλευτές: Τα επιδόματα, τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραστάσεως - Oι μισθοί των θρησκευτικών εκπροσώπων

Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν οι νέοι βουλευτές: Τα επιδόματα, τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραστάσεως - Oι μισθοί των θρησκευτικών εκπροσώπων

  •  25.05.2026 - 11:07
Η εκλογή στη Βουλή που «αδειάζει» θέση Αντιδημάρχου - Σε αυτή την περιοχή θα στηθούν ξανά κάλπες - Φέυγει και Δημοτικός Σύμβουλος

Η εκλογή στη Βουλή που «αδειάζει» θέση Αντιδημάρχου - Σε αυτή την περιοχή θα στηθούν ξανά κάλπες - Φέυγει και Δημοτικός Σύμβουλος

  •  25.05.2026 - 09:30
Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών

  •  25.05.2026 - 11:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα