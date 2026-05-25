Γιατρός του Χάρβαρντ προτείνει 8 πρωινές συνήθειες για υγιές έντερο

Ο Δρ Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μοιράζεται τακτικά συμβουλές με τους περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους του στην πλατφόρμα. Στην ανάρτηση αποκάλυψε πράγματα που κάνει και που συνιστά να κάνουμε όλοι.

1. Ενυδάτωση

Το πρώτο πράγμα που κάνει με το που ξυπνήσει είναι να «πίνει νερό πριν από τον καφέ», επειδή «ενυδατώνει τον οργανισμό μετά τον ύπνο και ενεργοποιεί την πέψη».

2. Ηλιακό φως

Στη συνέχεια, εκτίθεται στο πρωινό φως του ήλιου την πρώτη ώρα μετά το πρωινό ξύπνημα, κάτι που, όπως έγραψε, «επαναρυθμίζει το βιολογικό ρολόι του σώματος και αυξάνει τη σεροτονίνη για καλύτερη πέψη». Το βιολογικό ρολόι, γνωστό και ως κιρκάδιος ρυθμός, είναι το εσωτερικό σύστημα που ρυθμίζει τον ύπνο, τη θερμοκρασία και την έκκριση ορμονών.

Προηγούμενη μελέτη έδειξε ότι το πρωινό φως της ημέρας οδηγεί σε βελτίωση των κιρκαδικών ρυθμών της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης προκαλούν φλεγμονή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εντερικά προβλήματα, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

3. Αναπνοές

Ο Δρ Sethi συμπεριλαμβάνει στη ρουτίνα του ασκήσεις αναπνοών: «Δύο έως τρία λεπτά βαθιάς αναπνοής από την κοιλιά πριν το πρωινό», η οποία, όπως εξήγησε, «ενεργοποιεί το πνευμονογαστρικό νεύρο και ηρεμεί τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου». Το πνευμονογαστρικό νεύρο στέλνει σήματα από το έντερο στον εγκέφαλο, και ο άξονας εντέρου-εγκεφάλου είναι η σύνδεση μεταξύ των δύο.

4. Πρωινό με πρεβιοτικά

Το πρώτο γεύμα της ημέρας περιλαμβάνει τροφές που περιέχουν πρεβιοτικά, όπως ελαφρώς άγουρες μπανάνες και βρώμη. Τα πρεβιοτικά βοηθούν στην ανάπτυξη καλών βακτηρίων στο μικροβίωμα του εντέρου. Ένα υγιές μικροβίωμα περιλαμβάνει πλήθος τέτοιων βακτηρίων, υποστηρίζοντας την πέψη, το ανοσοποιητικό σύστημα και την ψυχική υγεία.

Οι άγουρες μπανάνες είναι πλούσιες σε άμυλο και πηκτίνη, δύο τύπους ινών που λειτουργούν ως πρεβιοτικά, βοηθώντας στην προώθηση ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου.