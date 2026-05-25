Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕΚΤ: Νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο αν δεν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
ΔΙΕΘΝΗ

ΕΚΤ: Νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο αν δεν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

 25.05.2026 - 01:00
ΕΚΤ: Νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο αν δεν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εμφανίζεται πλέον πιο κοντά σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει ξανά τις πληθωριστικές πιέσεις και την ενεργειακή αβεβαιότητα στην Ευρώπη.

• Ο Μάρτιν Κόχερ δήλωσε ότι η ΕΚΤ εξετάζει σοβαρά νέα αύξηση επιτοκίων, εκτός αν υπάρξει άμεσα βιώσιμη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.
• Η άνοδος στις τιμές ενέργειας και η νέα γεωπολιτική κρίση αυξάνουν τον κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.
• Η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 10-11 Ιουνίου θεωρείται κρίσιμη, με ακόμη και πιο «ήπιους» αξιωματούχους να βλέπουν πιθανή νέα παρέμβαση στα επιτόκια.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) οδεύει προς νέα αύξηση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, εκτός αν υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Μάρτιν Κόχερ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Κόχερ εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί φέτος υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, την ώρα που οι ευρωπαίοι καταναλωτές εξακολουθούν να πιέζονται από το προηγούμενο κύμα ακρίβειας.

«Όλα δείχνουν συζήτηση για αύξηση επιτοκίων»

«Υπάρχουν πάντα σενάρια χαμηλής πιθανότητας που μπορούν να αλλάξουν την εκτίμηση της κατάστασης, αλλά αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα αποφασίσουμε ανάμεσα στη διατήρηση και την αύξηση των επιτοκίων», δήλωσε ο Κόχερ στο περιθώριο συνάντησης ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στη Λευκωσία.

«Και είναι σαφές για μένα ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις συζητήσεις μας στη δράση», πρόσθεσε.
Η επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι προγραμματισμένη για τις 10-11 Ιουνίου, με αρκετούς ακόμη και από τους πιο «ήπιους» αξιωματούχους της τράπεζας να παραδέχονται πλέον ότι η αύξηση επιτοκίων αποτελεί το πιθανότερο σενάριο. Μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Στουρνάρας.

Ο πόλεμος πιέζει πληθωρισμό και οικονομία

Ο Κόχερ σημείωσε ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και απέφυγε να δεσμευτεί για τις κινήσεις μετά τον Ιούνιο. «Δεν θα ήταν σωστό να δεσμευτούμε από τώρα για οτιδήποτε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ παραμένουν καθοριστικές.

Παρότι αρκετές αραβικές χώρες και το Πακιστάν πιέζουν για ειρηνευτική λύση και ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν «έχει σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί», ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες.

Στην Ευρώπη, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ήδη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υποχώρηση της εμπιστοσύνης, με την ανάπτυξη να κινείται χαμηλότερα των προσδοκιών.

«Αυξάνεται η πίεση για δράση»

Παρά τις ανησυχίες, ο Κόχερ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της οικονομίας. «Η οικονομία φαίνεται σχετικά ανθεκτική, αν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», σημείωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι νέες ενεργειακές πιέσεις αυξάνουν ξανά τον κίνδυνο πληθωρισμού. «Όλα δείχνουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν πιο έντονα απ’ ό,τι αναμενόταν τον Μάρτιο», είπε, τονίζοντας ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με δεύτερο μεγάλο σοκ τιμών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
«Είναι επίσης σαφές ότι αυτό αυξάνει την πίεση για δράση στα επιτόκια», κατέληξε.

Πηγή: fortunegreece.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα μετά από δύσκολη μάχη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της 17χρονης κόρης της
Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε
Βίντεο: Το επικό μουσικό background στις δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου - Δε θα πιστεύετε ποιο τραγούδι έπαιζε
Ιστορικό σοκ: Τέλος εποχής για τρία κόμματα - Οι πολιτικοί τριγμοί που έρχονται
Σοκαριστικό βίντεο: «Θερκό» τρώει μικρότερο φίδι στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου
ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο μετά την κατάκτηση της Euroleague! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

 25.05.2026 - 00:30
Επόμενο άρθρο

Μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο προκαλεί χάος στις συγκοινωνίες της βρετανικής πρωτεύουσας - Δείτε βίντεο

 25.05.2026 - 01:21
Ξεκαθάρισε το τοπίο μετά από μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - Μάχες στήθος με στήθος

Ξεκαθάρισε το τοπίο μετά από μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - Μάχες στήθος με στήθος

Πρωτιά ΔΗΣΥ, ανέβασε ποσοστά το ΑΚΕΛ. ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία τα δύο νέα κόμματα της Βουλής. Εκτός ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι. Δείτε ποιοι θα είναι οι 56 εκπρόσωποί μας στη νέα Βουλή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ξεκαθάρισε το τοπίο μετά από μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - Μάχες στήθος με στήθος

Ξεκαθάρισε το τοπίο μετά από μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - Μάχες στήθος με στήθος

  •  24.05.2026 - 13:23
Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι 56 που εκλέγονται στη νέα Βουλή - Πόσους ψήφους πήραν

Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι 56 που εκλέγονται στη νέα Βουλή - Πόσους ψήφους πήραν

  •  25.05.2026 - 02:03
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

  •  24.05.2026 - 22:40
Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε

Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε

  •  25.05.2026 - 01:50
Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

  •  24.05.2026 - 23:24
ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

  •  24.05.2026 - 22:19
Τορναρίτης: «Επανόρθωσα το λάθος μου» - Οι αναφορές σε εμμονικούς - Καρφιά για Φειδία και Οδυσσέα

Τορναρίτης: «Επανόρθωσα το λάθος μου» - Οι αναφορές σε εμμονικούς - Καρφιά για Φειδία και Οδυσσέα

  •  24.05.2026 - 22:55
Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα μετά από δύσκολη μάχη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της 17χρονης κόρης της

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα μετά από δύσκολη μάχη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της 17χρονης κόρης της

  •  25.05.2026 - 02:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα