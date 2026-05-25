ΕΚΤ: Νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο αν δεν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

• Ο Μάρτιν Κόχερ δήλωσε ότι η ΕΚΤ εξετάζει σοβαρά νέα αύξηση επιτοκίων, εκτός αν υπάρξει άμεσα βιώσιμη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

• Η άνοδος στις τιμές ενέργειας και η νέα γεωπολιτική κρίση αυξάνουν τον κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

• Η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 10-11 Ιουνίου θεωρείται κρίσιμη, με ακόμη και πιο «ήπιους» αξιωματούχους να βλέπουν πιθανή νέα παρέμβαση στα επιτόκια.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) οδεύει προς νέα αύξηση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, εκτός αν υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Μάρτιν Κόχερ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Κόχερ εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί φέτος υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, την ώρα που οι ευρωπαίοι καταναλωτές εξακολουθούν να πιέζονται από το προηγούμενο κύμα ακρίβειας.

«Όλα δείχνουν συζήτηση για αύξηση επιτοκίων»

«Υπάρχουν πάντα σενάρια χαμηλής πιθανότητας που μπορούν να αλλάξουν την εκτίμηση της κατάστασης, αλλά αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα αποφασίσουμε ανάμεσα στη διατήρηση και την αύξηση των επιτοκίων», δήλωσε ο Κόχερ στο περιθώριο συνάντησης ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στη Λευκωσία.

«Και είναι σαφές για μένα ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις συζητήσεις μας στη δράση», πρόσθεσε.

Η επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι προγραμματισμένη για τις 10-11 Ιουνίου, με αρκετούς ακόμη και από τους πιο «ήπιους» αξιωματούχους της τράπεζας να παραδέχονται πλέον ότι η αύξηση επιτοκίων αποτελεί το πιθανότερο σενάριο. Μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Στουρνάρας.

Ο πόλεμος πιέζει πληθωρισμό και οικονομία

Ο Κόχερ σημείωσε ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και απέφυγε να δεσμευτεί για τις κινήσεις μετά τον Ιούνιο. «Δεν θα ήταν σωστό να δεσμευτούμε από τώρα για οτιδήποτε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ παραμένουν καθοριστικές.

Παρότι αρκετές αραβικές χώρες και το Πακιστάν πιέζουν για ειρηνευτική λύση και ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν «έχει σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί», ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες.

Στην Ευρώπη, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ήδη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υποχώρηση της εμπιστοσύνης, με την ανάπτυξη να κινείται χαμηλότερα των προσδοκιών.

«Αυξάνεται η πίεση για δράση»

Παρά τις ανησυχίες, ο Κόχερ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της οικονομίας. «Η οικονομία φαίνεται σχετικά ανθεκτική, αν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», σημείωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι νέες ενεργειακές πιέσεις αυξάνουν ξανά τον κίνδυνο πληθωρισμού. «Όλα δείχνουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν πιο έντονα απ’ ό,τι αναμενόταν τον Μάρτιο», είπε, τονίζοντας ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με δεύτερο μεγάλο σοκ τιμών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Είναι επίσης σαφές ότι αυτό αυξάνει την πίεση για δράση στα επιτόκια», κατέληξε.

