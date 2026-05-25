Δεν διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Μίλησε για μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο πεδίο για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά που υποσχέθηκαν στους πολίτες, κι αυτά είναι – είπε – αλλαγές σε σχέση με θεσμούς, τον τρόπο λειτουργίας του κράτους στο βαθμό που αυτό μπορεί να γίνει από το κοινοβούλιο. Επίσης, πρόσθεσε, θα κάνουν ό,τι μπορούν ώστε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου κι ελέγχου, το ΑΛΜΑ να εκπληρώσει αυτά που επίσης υποσχέθηκε στους πολίτες, δηλαδή διαφάνεια και πάνω απ’ όλα κοινωφελή ορθολογισμό και το δημόσιο συμφέρον. «Αυτή θα είναι η δική μας προσπάθεια» είπε.

Στην ερώτηση τι θα πράξουν για την Προεδρία της Βουλής, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι «πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το μπλοκ, το οποίο ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις δηλώσεις του εξειδίκευσε, ουσιαστικά φωτογραφίζοντας τον ΔΗΣΥ, το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ, δεν μπορούν ν’ αποτελέσουν για μας επιλογή».

Συνεπώς, συνέχισε, θα προσπαθήσουν να δουν τι μπορεί να υπάρχει άλλο ενώπιόν τους που θα μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική επιλογή.

Σε ερώτηση εάν θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απάντησε αρνητικά. «Είχα πει προηγουμένως ότι η δική μου προσπάθεια παραμένει στη ηγεσία του κόμματος» ανέφερε. Το ΑΛΜΑ, είπε, είναι ένα νέο κόμμα, στα πρώτα του βήματα, άρα παραμένει προσηλωμένος εκεί.

Στην ερώτηση εάν θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο πρόσωπο από το ΑΛΜΑ, ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε ότι με τον αριθμό των 4 Βουλευτών που έχουν δεν φαίνεται να είναι αυτό το πιθανότερο σενάριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ