ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

 25.05.2026 - 14:24
Δεν θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής δήλωσε ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης μετά την ανακήρυξη των 56 Βουλευτών, τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Μίλησε για μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο πεδίο για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά που υποσχέθηκαν στους πολίτες, κι αυτά είναι – είπε – αλλαγές σε σχέση με θεσμούς, τον τρόπο λειτουργίας του κράτους στο βαθμό που αυτό μπορεί να γίνει από το κοινοβούλιο. Επίσης, πρόσθεσε, θα κάνουν ό,τι μπορούν ώστε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου κι ελέγχου, το ΑΛΜΑ να εκπληρώσει αυτά που επίσης υποσχέθηκε στους πολίτες, δηλαδή διαφάνεια και πάνω απ’ όλα κοινωφελή ορθολογισμό και το δημόσιο συμφέρον. «Αυτή θα είναι η δική μας προσπάθεια» είπε.

Στην ερώτηση τι θα πράξουν για την Προεδρία της Βουλής, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι «πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το μπλοκ, το οποίο ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις δηλώσεις του εξειδίκευσε, ουσιαστικά φωτογραφίζοντας τον ΔΗΣΥ, το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ, δεν μπορούν ν’ αποτελέσουν για μας επιλογή».

Συνεπώς, συνέχισε, θα προσπαθήσουν να δουν τι μπορεί να υπάρχει άλλο ενώπιόν τους που θα μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική επιλογή.

Σε ερώτηση εάν θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απάντησε αρνητικά. «Είχα πει προηγουμένως ότι η δική μου προσπάθεια παραμένει στη ηγεσία του κόμματος» ανέφερε. Το ΑΛΜΑ, είπε, είναι ένα νέο κόμμα, στα πρώτα του βήματα, άρα παραμένει προσηλωμένος εκεί.

Στην ερώτηση εάν θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο πρόσωπο από το ΑΛΜΑ, ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε ότι με τον αριθμό των 4 Βουλευτών που έχουν δεν φαίνεται να είναι αυτό το πιθανότερο σενάριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Τέσσερις υποψηφιότητες για τον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου - Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

PARTO - Μόλις κυκλοφόρησε το νέο video clip του Akylas, μετά τη Eurovision

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

  •  25.05.2026 - 14:43
