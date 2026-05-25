Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Εγώ σκότωσα τον πατέρα μας»: Πώς έγινε η δολοφονία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, όσα είπε ο 30χρονος στους αστυνομικούς
ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ σκότωσα τον πατέρα μας»: Πώς έγινε η δολοφονία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, όσα είπε ο 30χρονος στους αστυνομικούς

 25.05.2026 - 14:56
«Εγώ σκότωσα τον πατέρα μας»: Πώς έγινε η δολοφονία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, όσα είπε ο 30χρονος στους αστυνομικούς

Ανατριχίλα προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο «φως» για τη δολοφονία του 67χρονου στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχασε τη ζωή του από πολλαπλά χτυπήματα που του κατάφερε ο 30χρονος γιος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε στις 3.30 το μεσημέρι της Κυριακής (24/05) όταν η κόρη του 67χρονου έφτασε στη μονοκατοικία και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο κρεβάτι που βρίσκεται στο ημιυπόγειο. Όταν ανέβηκε στον όροφο, βρήκε τον αδερφό της, μισοκοιμισμένο και υπό την επήρεια ουσιών.

Τότε ο 30χρονος της είπε ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους το προηγούμενο βράδυ, ενώ μετά φαίνεται πως ανέβηκε στο σπίτι για να κοιμηθεί.

Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το θύμα στο χώρο του ημιυπογείου στο κρεβάτι και κοντά του βρέθηκε ένα κατσαβίδι συνολικού μήκους 21 εκατοστών (εκ των οποίων τα 9 εκατοστά ήταν η λαβή) με ίχνη αίματος.

Απέναντι από τη σορό και ανάμεσα σε πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και έναν αναδιπλούμενο σουγιά που επίσης έφερε ίχνη αίματος.

Από τη μακροσκοπική εξέταση της ιατροδικαστού διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε πολλαπλές οπές στο πρόσωπο και στο κεφάλι, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός τους, καθώς και από ποιο όργανο έγιναν τα χτυπήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του ο 30χρονος ομολόγησε την ανθρωποκτονία του πατέρα του και είπε στους αστυνομικούς ότι δεν θυμάται λεπτομέρειες από την πράξη του, καθώς είχε καταναλώσει πολλά ηρεμιστικά και ναρκωτικές ουσίες. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο πατέρας του, όταν κατέβηκε στο υπόγειο, έβλεπε τηλεόραση καθιστός στο κρεβάτι του και, χωρίς να θυμάται το γιατί, τον χτύπησε με ένα κατσαβίδι και ένα σουγιά.

Σημειώνεται ότι σε έρευνα που ακολούθησε στον υπερυψωμένο όροφο του σπιτιού που χρησιμοποιούσε ο καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, βρέθηκαν ρούχα που είχαν εμφανή ίχνη αίματος και πλήθος χαπιών.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τέταρτη και θα παραμείνει υπό κράτηση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Παραλίγο σοβαρό ατύχημα - Όχημα «Ζ» μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο και μετά... έβαλε πισινή
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται από την αγορά παιδικά ασύρματα ακουστικά - Δείτε φωτογραφία
Ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους που μπήκε στη Βουλή: Δεν φαντάζεστε πόσοι τον ψήφισαν - Δείτε ποιος είναι
Νέες θέσεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά - Πού και πώς να υποβάλετε αίτηση
Έκλεψαν προτομή ήρωα από μνημείο – Στο σημείο η Αστυνομία
«Οι βετεράνοι» της Βουλής που κέρδισαν ξανά τους ψηφοφόρους - Πόσα χρόνια μετρούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θρίλερ στη Γαλλία: 12χρονος εντοπίστηκε νεκρός - Συνελήφθη ένας 16χρονος

 25.05.2026 - 14:50
Επόμενο άρθρο

Ο κύκλος της ευτυχίας: Στα 49 είμαστε πολύ δυστυχισμένοι – Όλα αλλάζουν μετά τα 50

 25.05.2026 - 15:00
Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

  •  25.05.2026 - 14:43
Κατέρρευσε ο ενδιάμεσος χώρος: Η ήττα της ΕΔΕΚ, των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ και της ΔΗΠΑ- Το ΔΗΚΟ σηκώνει σημαία «ηγεμονίας»

Κατέρρευσε ο ενδιάμεσος χώρος: Η ήττα της ΕΔΕΚ, των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ και της ΔΗΠΑ- Το ΔΗΚΟ σηκώνει σημαία «ηγεμονίας»

  •  25.05.2026 - 13:01
Δεν διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Δεν διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

  •  25.05.2026 - 14:24
ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

  •  25.05.2026 - 11:11
Άνοιξαν οι ουρανοί στα ορεινά - Πρασίνισε όλη η φύση - Δείτε βίντεο

Άνοιξαν οι ουρανοί στα ορεινά - Πρασίνισε όλη η φύση - Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 15:07
Τελικά είναι του ΑΛΜΑ ή του Άλματος; Ξεκαθάρισε το ζήτημα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Τελικά είναι του ΑΛΜΑ ή του Άλματος; Ξεκαθάρισε το ζήτημα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 13:20
Φειδίας Παναγιώτου: «Προδίδεις κάποιον άμα του πεις ψέματα και εγώ είπα όλη την αλήθεια» - Ο λόγος που παραμένει στην Ευρωβουλή - Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: «Προδίδεις κάποιον άμα του πεις ψέματα και εγώ είπα όλη την αλήθεια» - Ο λόγος που παραμένει στην Ευρωβουλή - Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 12:25
Ο νεαρότερος και ο γηραιότερος βουλευτής – Έχουν περισσότερα από 50 χρόνια διαφορά

Ο νεαρότερος και ο γηραιότερος βουλευτής – Έχουν περισσότερα από 50 χρόνια διαφορά

  •  25.05.2026 - 12:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα