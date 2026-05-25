«Εγώ σκότωσα τον πατέρα μας»: Πώς έγινε η δολοφονία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, όσα είπε ο 30χρονος στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε στις 3.30 το μεσημέρι της Κυριακής (24/05) όταν η κόρη του 67χρονου έφτασε στη μονοκατοικία και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο κρεβάτι που βρίσκεται στο ημιυπόγειο. Όταν ανέβηκε στον όροφο, βρήκε τον αδερφό της, μισοκοιμισμένο και υπό την επήρεια ουσιών.

Τότε ο 30χρονος της είπε ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους το προηγούμενο βράδυ, ενώ μετά φαίνεται πως ανέβηκε στο σπίτι για να κοιμηθεί.

Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το θύμα στο χώρο του ημιυπογείου στο κρεβάτι και κοντά του βρέθηκε ένα κατσαβίδι συνολικού μήκους 21 εκατοστών (εκ των οποίων τα 9 εκατοστά ήταν η λαβή) με ίχνη αίματος.

Απέναντι από τη σορό και ανάμεσα σε πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και έναν αναδιπλούμενο σουγιά που επίσης έφερε ίχνη αίματος.

Από τη μακροσκοπική εξέταση της ιατροδικαστού διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε πολλαπλές οπές στο πρόσωπο και στο κεφάλι, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός τους, καθώς και από ποιο όργανο έγιναν τα χτυπήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του ο 30χρονος ομολόγησε την ανθρωποκτονία του πατέρα του και είπε στους αστυνομικούς ότι δεν θυμάται λεπτομέρειες από την πράξη του, καθώς είχε καταναλώσει πολλά ηρεμιστικά και ναρκωτικές ουσίες. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο πατέρας του, όταν κατέβηκε στο υπόγειο, έβλεπε τηλεόραση καθιστός στο κρεβάτι του και, χωρίς να θυμάται το γιατί, τον χτύπησε με ένα κατσαβίδι και ένα σουγιά.

Σημειώνεται ότι σε έρευνα που ακολούθησε στον υπερυψωμένο όροφο του σπιτιού που χρησιμοποιούσε ο καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, βρέθηκαν ρούχα που είχαν εμφανή ίχνη αίματος και πλήθος χαπιών.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τέταρτη και θα παραμείνει υπό κράτηση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα