Η Κίνα αναπτύσσει τα πρώτα ρομπότ... μπάτλερ - Βάζει πλυντήριο, τηγανίζει αυγά, κρεμάει ρούχα

Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας GigaAI ανακοίνωσε τον πρώτο εμπορικό ρομποτικό μπάτλερ που κατασκευάστηκε ποτέ.

Τα πρώτα 100 ανθρωποειδή θα αναπτυχθούν σε πιλοτικό στάδιο στα τέλη του Μαΐου στα σπίτια των εργαζομένων της εταιρείας. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσουν την ανάπτυξη στην Γιουχάν, δωρεάν, το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Με την ονομασία SeeLight S1, το ρομπότ είναι μία από τις απαντήσεις στη δημογραφική κρίση της Κίνας, σύμφωνα με το fastcompany.

Σχεδιασμένο από την GigaAI - μια νεοσύστατη επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2025 και χρηματοδοτήθηκε από τον επενδυτικό βραχίονα της Huawei - σε συνεργασία με τους κρατικούς ερευνητικούς κόμβους ρομποτικής, το Hubei Humanoid Robot Innovation Centre και τη Hubei Humanoid Robotics Industry Alliance, το ρομπότ αυτό είναι μια μηχανή με δύο χέρια και τροχούς, η οποία είναι και το πρώτο ρομπότ γενικής χρήσης που σχεδιάστηκε ποτέ για το σπίτι.

Σε επιδείξεις που έχει κάνει η εταιρεία, το S1 κόβει λαχανικά, τηγανίζει αυγά, γεμίζει ένα πλυντήριο ρούχων, κρεμάει ρούχα, στρώνει ένα κρεβάτι και ανοίγει κουρτίνες.

Οι δικλείδες ασφαλείας Τι συμβαίνει στο επίπεδο της ασφάλειας; Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες που έχει θα παγώνουν τις κινήσεις του τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με ένα παιδί ή ένα κατοικίδιο. Το S1 λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη - έναν ψηφιακό εγκέφαλο συνδεδεμένο απευθείας σε ένα φυσικό σώμα, ικανό να διαβάζει το περιβάλλον του και να αποφασίζει τι να κάνει στη συνέχεια χωρίς οδηγίες βήμα προς βήμα. Μιλώντας στην εφημερίδα Changjiang Daily, ο Διευθύνων Σύμβουλος της GigaAI, Τσου Ζένγκ, λέει ότι το S1 θα κοστίσει τελικά περίπου 15.000 δολάρια όταν κάνει το ντεμπούτο του στα καταστήματα τον Ιούνιο του 2027.