Βαφεάδης: Στόχος έργα για αντιμετώπιση κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λεμεσό

Το θέμα απάμβλυνσης του κυκλοφοριακού προβλήματος της Λεμεσού απασχόλησε σύσκεψη, στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, το πρωί της Δευτέρας, στην παρουσία του Δημάρχου Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, του Δημάρχου Πολεμιδιών, Άντρου Θεοδώρου, του Δημάρχου Αμαθούντας, Κυριάκου Ξυδιά και του Δημάρχου Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, στην παρουσία εκπροσώπων όλων των αρμοδίων κυβερνητικών τμημάτων.

Σε μια πόλη όπου κάθε χρόνο εγγράφονται περίπου 10 χιλιάδες αυτοκίνητα, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αλέξης Βαφεάδης, το οδικό δίκτυο πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζεται και να συμπληρώνεται. «Γι αυτό, αυτή η σύσκεψη, στοχεύει στον συντονισμό, τόσο όσον αφορά στο ποια έργα πρέπει να υλοποιηθούν πρώτα και ποια μετά, όσον και στη χρηματοδότηση, όσο και στον συντονισμό της μετέπειτα υλοποίησης των έργων, ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα τελειώνουν στην ώρα τους», ανέφερε..

«Συνεχίζουμε με σκοπό να δώσουμε λύσεις σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα», είπε, και πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει όπως σε 2-3 εβδομάδες κατατεθεί ένας οριστικοποιημένος κατάλογος για τη σειρά προτεραιότητας έργων προς υλοποίηση, ώστε, αυτά που μπορούν να γίνουν άμεσα, να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2027.

Αυτό που γίνεται σήμερα, συνέχισε, είναι για να υπάρχει ένας συντονισμός, μια συλλογική προσπάθεια «να εντάξουμε τα έργα που πρέπει στους προϋπολογισμούς και να υλοποιηθούν».

Αν και η υλοποίηση του βόρειου παρακαμπτήριου αποτελεί προτεραιότητα, υπέδειξε, υπάρχουν μικρά έργα τα οποία μπορούν να γίνουν άμεσα και τα οποία οι Δήμοι έχουν εντοπίσει και μπορούν «να δώσουν ανάσες γρήγορα».

Ερωτηθείς αν η Κυβέρνηση θα μπορέσει να προωθήσει το έργο για τον βόρειο παρακαμπτήριο, που ήταν στις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατάις, απάντησε ότι «αυτός είναι ο στόχος μας και εγώ πιστεύω θα το κάνουμε», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως «μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε τρία μέρη του βόρειου παρακαμπτήριου σε στάδιο προκήρυξης».

Ερωτηθείς για το θέμα των Park & Ride, ο Αλέξης Βαφεάδης είπε πως αυτά που μέχρι σήμερα έγιναν στη Λεμεσό μπορεί να μην αξιοποιούνται κατάλληλα, «όμως δεν σταματούμε εδώ» και τόνισε πως «μπορεί να μην είναι μια λύση που θα αγκαλιαστεί αμέσως, όμως εμείς έχουμε υποχρέωση να παρέχουμε καλές εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και ελπίζουμε οι πολίτες να το αγκαλιάσουν».

Όσον αφορά στη δημιουργία λεωφορειολωρίδων που έχουν ετοιμαστεί στη Λεμεσό, ο Υπουργός είπε πως «δεν πρέπει να τις βλέπουμε μεμονωμένα, αλλά ως ένα μέρος ενός συνολικού έργου» και εξέφρασε την ίδια άποψη με τη θέση του Δήμου Λεμεσού, ότι για να λειτουργήσουν πρέπει πρώτα να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. «Έχω συμφωνήσει με τον Δήμο ότι θα τεθούν σε λειτουργία μόνο όταν ολοκληρωθούν όλα τα έργα, όταν υπάρχουν χώροι στάθμευσης, όταν μπορέσουμε και περάσουμε τον σωστό αριθμό λεωφορείων, διότι είναι λάθος να έχω μια λωρίδα άδεια και να περνά ένα λεωφορείο κάθε τόσο», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του Υπουργείου να συζητήσει, μαζί με όλους του Δημάρχους της Λεμεσού, τα έργα που θα συμβάλουν στη μείωση του κυκλοφοριακού.

«Έχουμε καθορίσει τις προτεραιότητές μας που είναι ο βόρειος παρακαμπτήριος και μικρά έργα βραχυπρόθεσμης υλοποίησης, που μπορούν να προωθηθούν το συντομότερο δυνατόν», είπε, και τόνισε ότι κομβικό σημείο είναι ο χρόνος υλοποίησης αυτών των έργων «γιατί κάθε μέρα που περνά γίνεται αφόρητη η ζωή των Λεμεσιανών».

Ανέφερε, εξάλλου, ότι περί το τέλος Ιουνίου θα συζητηθεί συγκεκριμένα το θέμα του βόρειου παρακαμπτηρίου «ένα έργο που συζητείται εδώ και 20-30 χρόνια και μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης».

Σε ερώτηση κατά πόσον υπάρχει σκέψη για τη δημιουργία τραμ στη Λεμεσό, ο κ. Αρμεύτης είπε πως «ετοιμάζεται μια προμελέτη, κατά πόσον είναι βιώσιμο αυτό το έργο και θα το δούμε σε λίγο καιρό».

«Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε. Θέλουμε να υλοποιήσουμε κάτι που θα βολεύει, που θα εξυπηρετεί τους Λεμεσιανούς», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στις λεωφορειολωρίδες, ο Δήμαρχος Λεμεσού επανέλαβε τη θέση της δημοτικής αρχής πως είναι κάτι το αναγκαίο, αλλά «πρέπει να γίνει συντονισμένα και όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά, με διευθέτηση μεγαλύτερης λωρίδας, θεμάτων που έχουν να κάνουν με την καλύτερη διαχείριση της στάθμευσης, αλλά και ένα καλύτερο και οργανωμένο σύστημα συχνών, πυκνών διαδρομών».

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συνέχισε, συζητήθηκαν και έργα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), όπου οι Δήμοι έχουν ζητήσει τη βελτίωση κάποιων έργων που «θα μπορούσαν να είχαν σχεδιαστεί καλύτερα.

Ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, δήλωσε, εξάλλου, ότι «για χρόνια αυτή η πόλη παραμελήθηκε και ασφυκτιά», σημειώνοντας πως οι τοπικές αρχές έχουν τη διάθεση να βοηθήσου ως προς τον καθορισμό έργων κατά προτεραιότητα και ως προς την προώθηση των έργων αυτών, όπως αναλαμβάνοντας μελέτες και προκηρύξεις διαγωνισμών.

Την ίδια ώρα υπογράμμισε πως πρέπει το κράτος να βρει λύση στη χρηματοδότηση αυτών των προτεραιοτήτων και στο «ξεπέρασμα των διαδικασιών ανάμεσα στα κυβερνητικά τμήματα που προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα ο χρόνος που χρειάζονται απλά να διπλασιάζει το κόστος».

Εξάλλου, ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, δήλωσε ότι «ως ο πλέον αναπτυσσόμενος Δήμος της Λεμεσού διαφαίνεται ότι το πρόβλημα του κυκλοφοριακού μεγαλώνει μέρα με τη μέρα» και σημείωσε πως, από μετρήσεις φαίνεται ότι από τα 90 χιλιάδες αυτοκίνητα που διέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο καθημερινά οι 35 χιλιάδες χρησιμοποιούν τις οδικές αρτηρίες που εμπίπτουν στα όρια του Δήμου Κουρίου.

Χαιρετίζοντας την απόφαση του Υπουργού να θέσει προτεραιότητες και να κατηγοριοποιήσει έργα, είπε πως «μια αλλαγή που έρχεται και βλέπουμε ότι η Κυβέρνηση έχει τη διάθεση να την κάνει, είναι η ανάληψη ευθύνης για τις μελέτες από τους ίδιους τους Δήμους που επηρεάζονται άμεσα».

«Θεωρώ ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να αποφορτίσει και τα κυβερνητικά τμήματα, που είναι επιφορτισμένα με όλη την επικράτεια του κράτους, και να δώσει τη δυνατότητα τους Δήμους, που γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα που προκύπτουν τοπικά, να προχωρήσουν», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργίου.

Σημειώνεται ότι δεν έγιναν δηλώσεις από τον Δήμαρχο Πολεμιδιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ