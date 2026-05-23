ΥΠΟΙΚ: Έρχονται νέα εκατομμύρια από την ΕΕ – Ποια έργα ολοκληρώνονται σύντομα

Μέχρι σήμερα, σημειώνεται, η Κύπρος έχει λάβει €589 εκατομμύρια από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ εκκρεμεί η εκταμίευση επιπλέον €118 εκατομ. στο πλαίσιο του τελευταίου αιτήματος πληρωμής, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει το ποσοστό απορρόφησης περίπου στο 70%.

Στο δελτίο τύπου, σχετικά με την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο περιθώριο της άτυπης υπουργικής συνάντησης του ECOFIN, η οποία διοργανώθηκε στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αναφέρεται ότι με τη δέσμευση και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, το Κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οδεύει προς την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωσή του.

Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, Βάλντις Ντομπρόβσκις πραγματοποίησε το Σάββατο επιτόπια επίσκεψη σε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τον Επίτροπο συνόδευσαν ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, και ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία για την υλοποίηση του ΣΑΑ, το οποίο εισέρχεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του, με το σύνολο των έργων να αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2026», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ντομπρόβσκις μετέβη αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ενημερώθηκε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικού κόστους €1,3 εκατομ. και ότι το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρύτερης επένδυσης ύψους περίπου €10 εκ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων σε ολόκληρη την Κύπρο.

Παράλληλα, προστίθεται, επισκέφθηκε το Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο του Νοσοκομείου, το οποίο ενισχύθηκε με χρηματοδότηση ύψους €2,17 εκατομ. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων της Κύπρου, μέσω επενδύσεων συνολικού ύψους €87 εκ. στο πλαίσιο του ΣΑΑ, σημειώνεται.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο Επίτροπος επισκέφθηκε και το νέο Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Γέρι, το οποίο ανεγέρθηκε με χρηματοδότηση ύψους €6,2 εκ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ποιότητας και της αυτονομίας του εθνικού συστήματος αιμοδοσίας».

Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός Οικονομικών στις δηλώσεις του «τόνισε» ότι συνολικά, ο τομέας της υγείας έχει ενισχυθεί σημαντικά μέσω του ΣΑΑ, με επενδύσεις ύψους €114 εκ., οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας, μέσα από τον εκσυγχρονισμό υποδομών και εξοπλισμού δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, την επέκταση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

«Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΣΑΑ ανέρχεται σε €1,02 δισ. και σημαντικός αριθμός επενδύσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης», αναφέρεται. Παράλληλα, σχεδόν το σύνολο των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προστίθεται.

Μέχρι σήμερα, αναφέρεται, η Κύπρος έχει λάβει €589 εκ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ εκκρεμεί η εκταμίευση επιπλέον €118 εκ. στο πλαίσιο του τελευταίου αιτήματος πληρωμής, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει το ποσοστό απορρόφησης περίπου στο 70%.