ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Ψάχνουν ευθύνες εργοδότη για τη μοιραία πτώση της 61χρονης

 23.05.2026 - 11:11
Υπόθεση θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος διερευνά η Aστυνομία για τον θάνατο της Diana Tsilidou, 61 ετών από τη Γεωργία, που σημειώθηκε την Παρασκευή λίγο μετά τις 1900 στη Λεμεσό.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε πως διερευνάται υπόθεση θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος και πως οι εξετάσεις γίνονται από τον αστυνομικό σταθμό Αγίου Ιωάννη, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Πρόσθεσε πως θα γίνει διερεύνηση ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα και αν προκύπτουν ευθύνες για τον εργοδότη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώ η 61χρονη ασχολείτο με το καθάρισμα γραφείων στο μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου κτηρίου στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.  Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε την 61χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επι καθήκοντι ιατρο, πιστοποίησαν το θάνατό της.

Σημειώνεται ότι η σκηνή παραμένει υπό φρούρηση και αναμένεται ενός της ημέρας, να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

