Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία στη Λεμεσό: Αυτή είναι η άτυχη 61χρονη που έχασε τη ζωή της στο μοιραίο μεροκάματο - Βρέθηκε στο κενό από τον τέταρτο όροφο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Αυτή είναι η άτυχη 61χρονη που έχασε τη ζωή της στο μοιραίο μεροκάματο - Βρέθηκε στο κενό από τον τέταρτο όροφο

 23.05.2026 - 08:03
Τραγωδία στη Λεμεσό: Αυτή είναι η άτυχη 61χρονη που έχασε τη ζωή της στο μοιραίο μεροκάματο - Βρέθηκε στο κενό από τον τέταρτο όροφο

Σε εργατικό θανατηφόρο ατύχημα που συνέβη χθες, λίγο μετά τις 7:00μ.μ., έχασε τη ζωή της η Diana Tsilidou, 61 ετών από τη Γεωργία. 

Συγκεκριμένα, ενώ η 61χρονη ασχολείτο με το καθάρισμα γραφείων στο μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου κτηρίου στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό. 

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε την 61χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επι καθήκοντι ιατροί, πιστοποίησαν το θάνατος της.

Η σκηνή παραμένει υπό φρούρηση και αναμένεται ενός της ημέρας, να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας. 

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας, συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ηλικιακό προφίλ της απερχόμενης Βουλής: Ο νεαρότερος και ο γηραιότερος βουλευτής - Τους χωρίζουν 44 χρόνια
Σοβαρή καταγγελία στο «Τ»: Άθλιες συνθήκες στα νεκροτομεία - Μεταφέρουν σορούς από όλες τις επαρχίες στη Λευκωσία για νεκροτομές
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα πληγούν τις επόμενες ώρες
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Τι ψήφισαν οι Κύπριοι το 2021 - Οι συσχετισμοί δυνάμεων πριν τη νέα εκλογική μάχη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Μαΐου
Επιχείρηση «σκούπα» από την Αστυνομία: Χειροπέδες, μαχαίρια και εκατοντάδες καταγγελίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Μαΐου

 23.05.2026 - 07:57
Επόμενο άρθρο

Ιστορική αναβάθμιση: Σε τροχιά «στρατηγικής σχέσης» Κύπρος και Ινδία – Όλο το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο

 23.05.2026 - 08:15
Νέα τραγωδία: Έχασε την ισορροπία της και καταπλακώθηκε από όχημα σε πάρκινγκ ξενοδοχείου 75χρονη στην Πάφο

Νέα τραγωδία: Έχασε την ισορροπία της και καταπλακώθηκε από όχημα σε πάρκινγκ ξενοδοχείου 75χρονη στην Πάφο

Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 1.50 μετά το μεσημέρι χθες εντός του χώρου στάθμευσης ξενοδοχείου στην Πάφο, έχασε τη ζωή της η Margery Balfour, 75 ετών από τη Σκωτία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα τραγωδία: Έχασε την ισορροπία της και καταπλακώθηκε από όχημα σε πάρκινγκ ξενοδοχείου 75χρονη στην Πάφο

Νέα τραγωδία: Έχασε την ισορροπία της και καταπλακώθηκε από όχημα σε πάρκινγκ ξενοδοχείου 75χρονη στην Πάφο

  •  23.05.2026 - 08:55
Ιστορική αναβάθμιση: Σε τροχιά «στρατηγικής σχέσης» Κύπρος και Ινδία – Όλο το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο

Ιστορική αναβάθμιση: Σε τροχιά «στρατηγικής σχέσης» Κύπρος και Ινδία – Όλο το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο

  •  23.05.2026 - 08:15
Τραγική κατάληξη: Υπέκυψε στα τραύματα της η 55χρονη που εγκλωβίστηκε στο όχημα της

Τραγική κατάληξη: Υπέκυψε στα τραύματα της η 55χρονη που εγκλωβίστηκε στο όχημα της

  •  23.05.2026 - 07:13
Τι θα γίνει αν η διπλωματία «ναυαγήσει»: Οι επιλογές ρίσκο του Τραμπ για να κάμψει το Ιράν

Τι θα γίνει αν η διπλωματία «ναυαγήσει»: Οι επιλογές ρίσκο του Τραμπ για να κάμψει το Ιράν

  •  23.05.2026 - 09:09
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Τι ψήφισαν οι Κύπριοι το 2021 - Οι συσχετισμοί δυνάμεων πριν τη νέα εκλογική μάχη

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Τι ψήφισαν οι Κύπριοι το 2021 - Οι συσχετισμοί δυνάμεων πριν τη νέα εκλογική μάχη

  •  23.05.2026 - 07:20
Σοβαρή καταγγελία στο «Τ»: Άθλιες συνθήκες στα νεκροτομεία - Μεταφέρουν σορούς από όλες τις επαρχίες στη Λευκωσία για νεκροτομές

Σοβαρή καταγγελία στο «Τ»: Άθλιες συνθήκες στα νεκροτομεία - Μεταφέρουν σορούς από όλες τις επαρχίες στη Λευκωσία για νεκροτομές

  •  23.05.2026 - 07:49
Το ηλικιακό προφίλ της απερχόμενης Βουλής: Ο νεαρότερος και ο γηραιότερος βουλευτής - Τους χωρίζουν 44 χρόνια

Το ηλικιακό προφίλ της απερχόμενης Βουλής: Ο νεαρότερος και ο γηραιότερος βουλευτής - Τους χωρίζουν 44 χρόνια

  •  23.05.2026 - 07:40
Με το βλέμμα στην αυριανή κάλπη: Όλη η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Με το βλέμμα στην αυριανή κάλπη: Όλη η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

  •  23.05.2026 - 10:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα