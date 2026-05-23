Βίντεο-σοκ: Power bank εξερράγη μέσα σε ασανσέρ – Γυναίκα παγιδεύτηκε στις φλόγες και τους καπνούς

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε πολυκατοικία στην πόλη Σουργκούτ της Ρωσίας και δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει στο μικρό ασανσέρ κρατώντας την τσάντα της, πριν αρχίσουν να βγαίνουν καπνοί από το εσωτερικό της.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το power bank τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη γυναίκα να πετά την τσάντα στο πάτωμα και να προσπαθεί πανικόβλητη να ανοίξει τις πόρτες του ασανσέρ.

😱 A woman found herself trapped in a burning elevator after her power bank suddenly caught fire inside a residential building



The elevator quickly filled with smoke, but she managed to escape on her own. pic.twitter.com/8iSOQmWTp4 — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2026

Ο χώρος γέμισε γρήγορα με πυκνό καπνό, ενώ στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να πατά επανειλημμένα τα κουμπιά του ανελκυστήρα και να προσπαθεί να προστατευτεί από τις αναθυμιάσεις.

Τελικά, οι πόρτες άνοιξαν και η ίδια κατάφερε να βγει εγκαίρως από το ασανσέρ χωρίς να χρειαστεί ιατρική βοήθεια.

Το περιστατικό επανέφερε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των φορητών φορτιστών και των μπαταριών λιθίου, καθώς ανάλογα περιστατικά υπερθέρμανσης και ανάφλεξης έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορες χώρες.

ΠΗΓΗ: protothema.gr