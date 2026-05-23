ΑρχικήΔιεθνή
Βίντεο-σοκ: Power bank εξερράγη μέσα σε ασανσέρ – Γυναίκα παγιδεύτηκε στις φλόγες και τους καπνούς

 23.05.2026 - 08:38
Στιγμές πανικού έζησε γυναίκα σε πολυκατοικία στη Ρωσία, όταν power bank που είχε μέσα στην τσάντα της εξερράγη ξαφνικά ενώ βρισκόταν σε ασανσέρ, προκαλώντας φωτιά και πυκνούς καπνούς στον περιορισμένο χώρο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε πολυκατοικία στην πόλη Σουργκούτ της Ρωσίας και δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει στο μικρό ασανσέρ κρατώντας την τσάντα της, πριν αρχίσουν να βγαίνουν καπνοί από το εσωτερικό της.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το power bank τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη γυναίκα να πετά την τσάντα στο πάτωμα και να προσπαθεί πανικόβλητη να ανοίξει τις πόρτες του ασανσέρ.

Ο χώρος γέμισε γρήγορα με πυκνό καπνό, ενώ στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να πατά επανειλημμένα τα κουμπιά του ανελκυστήρα και να προσπαθεί να προστατευτεί από τις αναθυμιάσεις.

Τελικά, οι πόρτες άνοιξαν και η ίδια κατάφερε να βγει εγκαίρως από το ασανσέρ χωρίς να χρειαστεί ιατρική βοήθεια.

Το περιστατικό επανέφερε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των φορητών φορτιστών και των μπαταριών λιθίου, καθώς ανάλογα περιστατικά υπερθέρμανσης και ανάφλεξης έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορες χώρες.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ιστορική αναβάθμιση: Σε τροχιά «στρατηγικής σχέσης» Κύπρος και Ινδία – Όλο το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο

Κίνα: Τουλάχιστον 82 νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Νέα τραγωδία: Έχασε την ισορροπία της και καταπλακώθηκε από όχημα σε πάρκινγκ ξενοδοχείου 75χρονη στην Πάφο

Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 1.50 μετά το μεσημέρι χθες εντός του χώρου στάθμευσης ξενοδοχείου στην Πάφο, έχασε τη ζωή της η Margery Balfour, 75 ετών από τη Σκωτία.

