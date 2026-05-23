Γεύση, cocktails και latin vibes: Το αγαπημένο καλοκαιρινό στέκι του Πρωταρά άνοιξε ξανά τις πόρτες του

Με ανεβασμένη διάθεση, latin ρυθμούς και εντυπωσιακές τοιχογραφίες, το αγαπημένο μεξικάνικο στέκι προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που σε ταξιδεύει από το πρώτο λεπτό.

Πιστό στη φιλοσοφία «γεμάτο στομάχι, χαρούμενη καρδιά», το μενού παντρεύει την παράδοση με τη σύγχρονη απόλαυση. Στο τραπέζι καταφθάνουν τραγανά nachos, λαχταριστά tacos, ζουμερά burritos, fajitas, αλλά και premium επιλογές όπως ribs με BBQ sauce και μεξικάνικες εκδοχές με σολομό και γαρίδες.

Η εμπειρία απογειώνεται με παγωμένες margaritas, δροσερά mojitos και signature cocktails, ενώ το ιδανικό φινάλε γράφεται με churros βουτηγμένα στη σοκολάτα ή το ανατρεπτικό avocado cheesecake. Με φιλική εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα, το Los Hermanos είναι και φέτος ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για φαγητό και ποτό μέχρι αργά το βράδυ.

** Με πληροφορίες από το checkincyprus.com