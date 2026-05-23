ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝυχτερινό θρίλερ με φωτιά στην Πάφο: Σωτήρια η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων – Πρόλαβαν τα χειρότερα
Νυχτερινό θρίλερ με φωτιά στην Πάφο: Σωτήρια η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων – Πρόλαβαν τα χειρότερα

 23.05.2026 - 09:37
Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής στις δασοπυροσβεστικές δυνάμεις, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 22:00 το βράδυ σε περιοχή της κοινότητας Μακούντας. Η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν ακαριαία, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο για την αποτροπή των χειροτέρων.

Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε μόλις μισή ώρα, στις 22:30, έχοντας κάψει ευτυχώς μόνο μια μικρή έκταση με χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν τρία μέλη του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και δύο άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα επιπλέον όχημα.

Τα ακριβή αίτια πίσω από το νυχτερινό αυτό περιστατικό διερευνώνται ήδη από την Αστυνομία.

Γεύση, cocktails και latin vibes: Το αγαπημένο καλοκαιρινό στέκι του Πρωταρά άνοιξε ξανά τις πόρτες του

Με το βλέμμα στην αυριανή κάλπη: Όλη η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Νέα τραγωδία: Έχασε την ισορροπία της και καταπλακώθηκε από όχημα σε πάρκινγκ ξενοδοχείου 75χρονη στην Πάφο

