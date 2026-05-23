Νυχτερινό θρίλερ με φωτιά στην Πάφο: Σωτήρια η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων – Πρόλαβαν τα χειρότερα

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 22:00 το βράδυ σε περιοχή της κοινότητας Μακούντας. Η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν ακαριαία, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο για την αποτροπή των χειροτέρων.

Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε μόλις μισή ώρα, στις 22:30, έχοντας κάψει ευτυχώς μόνο μια μικρή έκταση με χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν τρία μέλη του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και δύο άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα επιπλέον όχημα.

Τα ακριβή αίτια πίσω από το νυχτερινό αυτό περιστατικό διερευνώνται ήδη από την Αστυνομία.