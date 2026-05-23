Με το βλέμμα στην αυριανή κάλπη: Όλη η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Στις κάλπες αύριο η Κύπρος» αναφέρεται στις αυριανές βουλευτικές εκλογές και μεταφέρει έκκληση του Γενικού Εφόρου Εκλογών στους πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγού της Αστυνομίας για την αλλαγή του ωραρίου στον ΟΠΕ. Αλλού γράφει για αναβολή θανατώσεων ζώων, λόγω αφθώδους πυρετού, στην Πάχνα προς εκτόνωση του τεταμένου κλίματος με τους κτηνοτρόφους.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του, με τίτλο «Τρομάζουν οι επικίνδυνες οικοδομές» γράφει για ετοιμόρροπα κτίρια που υπάρχουν σε όλη την Κύπρο, με 899 να βρίσκονται μόνο στη Λάρνακα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι δύο πρώτες δίκες του κυπριακού FBI θα διεξαχθούν τέλος Ιουνίου. Αλλού γράφει για 24ωρη απεργία δεσμοφυλάκων στις Κεντρικές Φυλακές, οι οποίοι κάνουν λόγο για φίμωση.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Τελευταίο κάλεσμα για την κάλπη» γράφει για προσκλητήριο συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές κατά τη λήξη της προεκλογικής περιόδου από το σύνολο των κομμάτων. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία και την υπογραφή συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών. Αλλού, προβάλλει συνέντευξη της Κύπριας Ευρωπαίας Εισαγγελέα, Άννης Πανταζή, στην οποία μιλά για 14 ενεργές υποθέσεις που αφορούν στην Κύπρο.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Ψηφίζουμε για την κοινωνία» αναφέρεται στο κάλεσμα του ΓΓ του ΑΚΕΛ προς τους πολίτες να ενισχύσουν την παρουσία του κόμματος στη νέα Βουλή. Σε άλλο θέμα γράφει για τις οικονομικές δυσκολίες των νέων ζευγαριών, τα οποία, όπως αναφέρει, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ παιδιών ή στέγης. Αλλού γράφει για προειδοποίηση των δεσμοφυλάκων για κλιμάκωση των μέτρων και κλείσιμο των φυλακών.

Η αγγλόφωνη “Cyprus Mail” στο κύριο θέμα της με τίτλο «Συμφωνία για αντιτρομοκρατική δράση στο Δελχί» γράφει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι συμφώνησαν για στενότερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Σε άλλο θέμα, γράφει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε απόφαση επιβολής προστίμου κατά ιδιοκτήτη σκύλου που άφησε το ζώο να κυκλοφορεί σε δημόσιο δρόμο ελεύθερο. Αλλού γράφει ότι ο τεχνολογικός τομέας της Κύπρου διαθέτει ένα από το πιο καταρτισμένο εργατικό δυναμικό στην ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ