Νέα τραγωδία: Έχασε την ισορροπία της και καταπλακώθηκε από όχημα σε πάρκινγκ ξενοδοχείου 75χρονη στην Πάφο

 23.05.2026 - 08:55
Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 1.50 μετά το μεσημέρι χθες εντός του χώρου στάθμευσης ξενοδοχείου στην Πάφο, έχασε τη ζωή της η Margery Balfour, 75 ετών από τη Σκωτία.

Συγκεκριμένα, ενώ 56χρονος εξερχόταν με το αυτοκίνητο του από τον χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου στην Πάφο, αντιλήφθηκε την 75χρονη να κινείται πεζή και της έδωσε προτεραιότητα να συνεχίσει την πορεία της.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η γυναίκα φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε στην άσφαλτο. Κατά τον ίδιο χρόνο, ο 56χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, μη αντιλαμβανόμενος το γεγονός, εκκίνησε το όχημα του για να εξέλθει του χώρου στάθμευσης με αποτέλεσμα ο τροχός του αυτοκινήτου του να κτυπήσει τη γυναίκα στην πλάτη, ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη πεσμένη στο έδαφος.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε την 75χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου εισήχθη στο χειρουργείο. Η  γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα της κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Κίνα: Τουλάχιστον 82 νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

