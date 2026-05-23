Ιστορική αναβάθμιση: Σε τροχιά «στρατηγικής σχέσης» Κύπρος και Ινδία – Όλο το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, το κεντρικό κέρδος της επίσκεψης είναι η επίσημη αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών σε «Στρατηγική Εταιρική Σχέση», μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει το κοινό όραμα και τη βούληση για πρακτική συνεργασία σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς.

Η επόμενη ημέρα αποκτά πλέον έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη μέσα από το Κοινό Σχέδιο Δράσης Κύπρου - Ινδίας 2025-2029. Η συνεργασία αυτή δεν μένει στα λόγια, καθώς θεσμοθετούνται Μνημόνια Συναντίληψης και συγκεκριμένοι μηχανισμοί που αγγίζουν το εμπόριο, τις επενδύσεις, τη ναυτιλία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά και την τεχνολογία αιχμής, την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία. Παράλληλα, ενισχύονται οι γέφυρες στην εκπαίδευση, την άμυνα, την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο κρατών.

Η Κύπρος ως η επίσημη «πύλη» της Ινδίας προς την Ευρώπη

Ένα από τα πιο δυνατά μηνύματα της επίσκεψης είναι η ανάδειξη της Κύπρου ως βασικής πύλης εισόδου της Ινδίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, η χώρα μας φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστος περιφερειακός κόμβος, συνδέοντας την τεράστια οικονομική δυναμική της Ινδίας με τις νέες γεωοικονομικές διαδρομές της εποχής μας. Η οικονομική αυτή διάσταση ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τις επαφές της κυπριακής αποστολής με την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα σε Μουμπάι και Νέο Δελχί, όπου η Κύπρος προβλήθηκε ως ο ιδανικός ευρωπαϊκός προορισμός για την εγκατάσταση και επέκταση ινδικών επιχειρήσεων.

Σημαντικό προβάδισμα καταγράφεται επίσης στους ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας, της έρευνας και διάσωσης, καθώς και της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, δημιουργώντας ένα θωρακισμένο πλαίσιο συνεργασίας με μια χώρα που διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή σκακιέρα.

Ψήφος εμπιστοσύνης από το Νέο Δελχί στο Κυπριακό

Σε πολιτικό επίπεδο, η επίσκεψη σφραγίστηκε από την ξεκάθαρη επαναβεβαίωση της θέσης της Ινδίας υπέρ της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Νέο Δελχί τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, μια αναφορά που, όπως τονίζει ο κ. Λετυμπιώτης, φέρει τεράστιο διπλωματικό βάρος για τη Λευκωσία.

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας να αποκτούν νέα ορμή, η Κύπρος, υπό την ιδιότητα της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, έρχεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εμβάθυνση αυτής της ευρω-ινδικής στρατηγικής σχέσης.

Όπως επισημαίνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, το μήνυμα είναι σαφές: η Κύπρος ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και μετατρέπει με σοβαρότητα τη γεωγραφική της θέση σε ένα ισχυρό πολιτικό, οικονομικό και διπλωματικό πλεονέκτημα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυπριακή αντιπροσωπεία επιστρέφουν στην Κύπρο σήμερα το απόγευμα, έχοντας στις αποσκευές τους μια συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα της εξωτερικής μας πολιτικής.