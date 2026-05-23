ΒΙΝΤΕΟ: Χαλάζι και καταρρακτώδεις βροχές σαρώνουν περιοχές της Κύπρου – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Η κίτρινη προειδοποίηση που τέθηκε σε ισχύ από το πρωί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα ακραία φαινόμενα να κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως στο εσωτερικό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησαν χρήστες του Facebook στη σελίδα «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ» έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται σε περιοχές όπως την Πάνω Δευτερά, το Δάλι και την Κλήρου.

Οι οδηγοί που βρίσκονται αυτή την ώρα στους δρόμους καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας, καθώς η ολισθηρότητα του οδοστρώματος και η συσσώρευση νερού κρύβουν σοβαρούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα αυτά φαινόμενα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το νησί μέχρι αργά το απόγευμα, οπότε και αναμένεται η σταδιακή εκτόνωση του συστήματος.