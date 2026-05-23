ΑρχικήLike Online
Το ChatGPT μπορεί πλέον να συνδεθεί με τον τραπεζικό σας λογαριασμό και να δει όλες τις συναλλαγές σας

 23.05.2026 - 12:22
Η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή τη δοκιμαστική λειτουργία μιας νέας υπηρεσίας προσωπικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, η οποία είναι αρχικά διαθέσιμη στους συνδρομητές του ChatGPT Pro στις ΗΠΑ.

Μέσω της νέας αυτής δυνατότητας, επιλεγμένοι χρήστες μπορούν να συνδέσουν το chatbot με τους λογαριασμούς τους σε περισσότερα από 12.000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το ChatGPT θα απαντά με βάση την οικονομική δραστηριότητα

Αυτό επιτρέπει στο ChatGPT να εμφανίζει ένα ψηφιακό ταμπλό με την πρόσφατη οικονομική τους δραστηριότητα και να απαντά σε ερωτήματα «βασισμένα στο προσωπικό οικονομικό τους πλαίσιο», σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου της εταιρείας.

Παράλληλα, η OpenAI ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εταιρεία χρηματοοικονομικού λογισμικού Intuit, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να προγραμματίζουν συναντήσεις με τοπικούς φοροτεχνικούς συμβούλους απευθείας μέσα από το περιβάλλον του ChatGPT. Στόχος της εταιρείας είναι η υπηρεσία να γίνει σταδιακά διαθέσιμη στο σύνολο των χρηστών.

«Με τη σύνδεση των χρηματοοικονομικών σας λογαριασμών, το ChatGPT μπορεί να συνδυάσει τη συλλογιστική του ικανότητα με τα πραγματικά οικονομικά σας δεδομένα, τις προτεραιότητες και τους στόχους σας, βοηθώντας σας να εντοπίσετε μοτίβα, να κατανοήσετε τους συμβιβασμούς και να σχεδιάσετε μεγάλες αποφάσεις με έναν τρόπο πιο προσωπικό και ολοκληρωμένο», αναφέρει η OpenAI.

Από τον έλεγχο των δανείων μέχρι το πλάνο αγοράς σπιτιού

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να «θυμάται» αν ο χρήστης έχει στεγαστικό δάνειο, αν αποταμιεύει για την αγορά αυτοκινήτου ή αν προσπαθεί να αποπληρώσει χρέη. Αυτές οι πληροφορίες θα αξιοποιούνται για να «τροφοδοτούν μελλοντικές συζητήσεις», όπου το chatbot θα καλείται να αναλύσει τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, να εντοπίσει τους μεγαλύτερους κινδύνους σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ή να καταστρώσει ένα πενταετές πλάνο για την αγορά κατοικίας.

Για όσους αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την παράδοση τόσο ευαίσθητων δεδομένων –ειδικά σε μια πλατφόρμα που στο πρόσφατο παρελθόν βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρού σκανδάλου διαρροής δεδομένων– το ερώτημα «γιατί να το κάνει κανείς αυτό;» είναι εύλογο. Η OpenAI, ωστόσο, υποστηρίζει ότι υπάρχει ήδη τεράστια ζήτηση. Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι τον μήνα ζητούν ήδη τη βοήθεια του ChatGPT για θέματα προϋπολογισμού, επενδυτικών στρατηγικών και μελλοντικού σχεδιασμού.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα συνδέονται με «προστατευμένο» τρόπο, ενώ το ChatGPT δεν θα έχει πρόσβαση σε πλήρεις αριθμούς λογαριασμών ούτε θα μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές. Παρ' όλα αυτά, το chatbot θα διατηρεί πρόσβαση σε υπόλοιπα, κινήσεις λογαριασμών, επενδύσεις και υποχρεώσεις.

Τα «ψιλά γράμματα» της ιδιωτικότητας και οι δικαστικές διαμάχες

Οι πληροφορίες αυτές αναμένεται να αποθηκεύονται από την OpenAI και να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων της, εφόσον ο χρήστης έχει ενεργοποιημένη την επιλογή «βελτίωση του μοντέλου για όλους» στις ρυθμίσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή αυτή είναι προκαθορισμένα ενεργοποιημένη για όλους, αν και μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα.

Αν και η OpenAI δεν έχει αναφέρει άλλες χρήσεις των δεδομένων πέρα από την εκπαίδευση των μοντέλων της, η αξιοπιστία της αμφισβητείται. Στην πολυτάραχη πορεία της προς την κερδοφορία και ενόψει μιας φημολογούμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στο χρηματιστήριο, η εταιρεία έχει υπαναχωρήσει στο παρελθόν από προηγούμενες δεσμεύσεις της. Επιπλέον, η εταιρεία και ο διευθύνων σύμβουλός της, Σαμ Άλτμαν, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια σφοδρή δικαστική διαμάχη με τον Ίλον Μασκ, με στοιχεία και καταθέσεις μαρτύρων να παρουσιάζουν τον Άλτμαν ως αναξιόπιστο, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Ο κίνδυνος του «Phishing»

Η μεταφόρτωση τέτοιων δεδομένων ενέχει σημαντικούς κινδύνους σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης ή διαρροής.

«Εάν τα έγγραφά σας αποτελούν μέρος των δεδομένων εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει κίνδυνος οι πληροφορίες αυτές να εξαχθούν από κακόβουλους χρήστες μέσω ειδικά διαμορφωμένων εντολών (prompts)», προειδοποίησε μιλώντας στο CNN ο Γκανγκ Γουάνγκ, αναπληρωτής καθηγητής επιστήμης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, σε συνέντευξη που παραχωρήθηκε λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις της OpenAI.

Για παράδειγμα, ένας χάκερ που θα αποκτούσε πρόσβαση στο ιστορικό πληρωμών ενός χρήστη μέσω του ChatGPT, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά πειστικό email ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing). Γνωρίζοντας την ακριβή ημερομηνία, τον έμπορο και το ακριβές ποσό μιας αγοράς, θα ήταν σε θέση να παγιδεύσει το θύμα με πρωτοφανή ευκολία.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

