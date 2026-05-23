Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή η Γεωργία Παντέχη σε ηλικία 78 ετών – Πότε θα της πουν το τελευταίο αντίο

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν συγγενείς και φίλοι την Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, πλησίον του Συνοικισμού Στροβόλου 3, στις 15:30 το απόγευμα.

Η οικογένεια θα βρίσκεται στο χώρο της εκκλησίας από τις 14:15 για να δέχεται τα συλλυπητήρια. Μετά το πέρας της ακολουθίας, θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Τσερίου.

Επιθυμία της οικογένειας είναι όπως, αντί στεφάνων, πραγματοποιηθούν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου.