Νέα εποχή για τους Κύπριους ταξιδιώτες: Ανοίγει ο δρόμος για Ασία και Αφρική με ένα εισιτήριο

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνεργασία επιτρέπει στους πελάτες να ταξιδεύουν με ένα ενιαίο εισιτήριο, με συντονισμένη διαχείριση αποσκευών και ομαλές ανταποκρίσεις μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι (DXB), ενός από τους κορυφαίους αεροπορικούς κόμβους παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι επιβάτες που ταξιδεύουν με την Cyprus Airways από τη Λάρνακα θα αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση μέσω Ντουμπάι σε ένα ευρύ φάσμα προορισμών της flydubai, συμπεριλαμβανομένων των Αλμάτι (ALA), Κολόμπο (CMB), Ντάκα (DAC), Τζέντα (JED), Κράμπι (KBV), Κατμαντού (KTM), Κουβέιτ (KWI), Λανγκάουι (LGK), Μουσκάτ (MCT), Μεδίνα (MED), Μαλέ (MLE), Αστάνα (NQZ), Πενάνγκ (PEN) και Ριάντ (RUH).

Η συμφωνία, αναφέρεται, ενισχύει σημαντικά τις επιλογές συνδεσιμότητας για τους ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Κύπρο, προσφέροντας ανταποκρίσεις μέσω Ντουμπάι προς σημαντικούς επαγγελματικούς και τουριστικούς προορισμούς, στο συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο της flydubai.

Προστίθεται ότι ταυτόχρονα, οι πελάτες της flydubai θα επωφεληθούν από τη βελτιωμένη πρόσβαση προς την Κύπρο, μέσω των δρομολογίων της Cyprus Airways προς Λάρνακα, ενισχύοντας τον εισερχόμενο τουρισμό, το εμπόριο και τα επαγγελματικά ταξίδια για την Κύπρο από πολλές διεθνείς αγορές.

Η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ, με τις κρατήσεις να είναι διαθέσιμες μέσω των αντίστοιχων καναλιών πωλήσεων, των τουριστικών γραφείων, όπως και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και συνεργατών των δύο αεροπορικών εταιρειών.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση της διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου και θέτει τα θεμέλια για ευρύτερη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο αερομεταφορέων, καταλήγει η ανακοίνωση.