Πίτμπουλ κατασπάραξαν 50χρονη που κρατούσε αγκαλιά το σκυλάκι της - Ανατριχιαστικό βίντεο

ΑρχικήΔιεθνήΠίτμπουλ κατασπάραξαν 50χρονη που κρατούσε αγκαλιά το σκυλάκι της - Ανατριχιαστικό βίντεο
 23.05.2026 - 13:50
Μια 50χρονη γυναίκα στη Φλόριντα έχασε τη ζωή της όταν δύο πίτμπουλ της επιτέθηκαν, ενώ προσπαθούσε να σώσει τον μικρό της σκύλο.

Ο σύζυγός της περιέγραψε με φρίκη τα τελευταία λεπτά της συζύγου του λέγοντας ότι «δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα στο μυαλό μου».

Σύμφωνα με το WESH 2 News, ο Ντόνελ Σμιθ επέστρεψε στο σπίτι του λίγο μετά τη 1 μ.μ. και διαπίστωσε ότι η σύζυγός του και ο μικρός τους σκύλος δεν βρίσκονταν εκεί. Λίγα λεπτά αργότερα άκουσε τις κραυγές της και είδε τους δύο πίτμπουλ να τη σέρνουν στον δρόμο, μπροστά από ένα φορτηγό.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να σταματήσει την αιμορραγία, η Κόουαν μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Το ανατριχιαστικό βίντεο λίγο πριν τη φονική επίθεση στη Φλόριντα

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί και καταγράφηκε από κάμερα γείτονα λίγα λεπτά πριν την επίθεση δείχνει τη γυναίκα να περπατά κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρό της σκύλο, μόλις λίγα βήματα πριν τη φρικτή επίθεση από τα πίτμπουλ, όπως αναφέρει το FOX35.

Γείτονες καταγγέλουν ότι τα δύο σκυλιά ήταν γνωστά για την επιθετική τους συμπεριφορά και ότι συχνά αφήνονταν χωρίς επίβλεψη. Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να είχε προσπαθήσει να βοηθήσει ένα από τα ζώα όταν το κολάρο του είχε κολλήσει σε φράχτη, πριν δεχτεί την επίθεση.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο πίτμπουλ έχουν κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου ζώων.

Θρίλερ για τον Μητροπολιτικό Θρόνο Πάφου – Ποιοι μπαίνουν στην κούρσα και ποιοι κάνουν πίσω την τελευταία στιγμή

Ο Πάνος Ιωαννίδης ανέβασε φωτογραφία με τον γιο του: Οι πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μας είναι πάντα οι πιο απλές, έγραψε

Έπεσε η αυλαία, αλλά έμειναν τα πανό: Συνεργεία στους δρόμους «ξηλώνουν» τις παρανομίες υποψηφίων

Έπεσε τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας, ενόψει των αυριανών βουλευτικών εκλογών.

Θρίλερ για τον Μητροπολιτικό Θρόνο Πάφου – Ποιοι μπαίνουν στην κούρσα και ποιοι κάνουν πίσω την τελευταία στιγμή

Τραγωδία στη Λεμεσό: Ψάχνουν ευθύνες εργοδότη για τη μοιραία πτώση της 61χρονης

Τρομοκρατία και εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα – Τι ξεσκονίζουν οι Αρχές μετά τις συλλήψεις

Ευχάριστα νέα: Αποσωληνώθηκε ο νεαρός στρατιώτης που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Λευκωσία

ΒΙΝΤΕΟ: Χαλάζι και καταρρακτώδεις βροχές σαρώνουν περιοχές της Κύπρου – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Σοβαρή καταγγελία στο «Τ»: Άθλιες συνθήκες στα νεκροτομεία - Μεταφέρουν σορούς από όλες τις επαρχίες στη Λευκωσία για νεκροτομές

Οι δυο λόγοι που… «έστειλαν» τον Κυριακίδη στην γενέτειρα του

