Έβαλαν πασσαλάκια και… ξέσπασε πόλεμος στη Λευκωσία: «Μας καταστρέφετε...προσπαθούμε να ζήσουμε τα μωρά μας»

 23.05.2026 - 16:54
Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η τοποθέτηση πασσαλακίων σε δρόμο της Λευκωσίας, με πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής να εκφράζουν δημόσια την αγανάκτησή τους για τις αλλαγές που έγιναν στο οδικό δίκτυο.

Σε ανάρτηση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολίτης καταγγέλλει ότι η νέα διαρρύθμιση του δρόμου επηρεάζει σοβαρά την πρόσβαση προς καταστήματα και επιχειρήσεις της περιοχής, κάνοντας λόγο για οικονομική καταστροφή.

«Ευχαριστούμε πολύ δήμαρχε που μας καταστρέφετε εμάς που προσπαθούμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο να ζήσουμε εμείς και τα μωρά μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες του δρόμου μετά τις νέες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, η τοποθέτηση των πασσαλακίων δυσκολεύει τη στάθμευση και την πρόσβαση πελατών στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα επηρεασμένοι επαγγελματίες να ζητούν επανεξέταση των αποφάσεων του Δήμου.

Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν συνεχόμενη σειρά από πασσαλάκια κατά μήκος του δρόμου, γεγονός που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα social media, με αρκετούς να κάνουν λόγο για υπερβολική παρέμβαση.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Δήμου για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.

