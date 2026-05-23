Κάλπες υπό αυστηρή επιτήρηση: Τέλος κινητά και ψηφοδέλτια για αντιπροσώπους

Στην ανακοίνωση σιευκρινίζεται ακόμα ότι οι αντιπρόσωποι είναι απλοί παρατηρητές της όλης διαδικασίας, η οποία θα επιτελεστεί αποκλειστικά και μόνο από τους υπαλλήλους που στελεχώνουν το εκλογικό κέντρο.

Σημειώνεται ότι ο προεδρεύων υπάλληλος έχει εξουσία να απομακρύνει από το εκλογικό κέντρο οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συνδυασμού / υποψηφίου που παραβαίνει τις πρόνοιες της εκλογικής νομοθεσίας, χωρίς προειδοποίηση.

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών υπενθυμίζει ακόμα ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, από σήμερα απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις Εκλογές όπως η μετάδοση, διαφήμιση ή δημοσίευση οποιασδήποτε είδησης ή ανακοίνωσης, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, εκτός από τις ανακοινώσεις ή ειδήσεις, που μεταδίδονται από το Γενικό Έφορο Εκλογών ή με δική του εξουσιοδότηση. Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση καλύπτει και τις διαφημίσεις που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εφαρμογές και γενικά στο διαδίκτυο, αναφέρεται.

Απαγορεύονται ακόμα οι δημόσιες συγκεντρώσεις και διοργάνωση ομιλιών και δημόσιων συζητήσεων, η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων οποιουδήποτε συνδυασμού ή υποψηφίου και η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων ή δημοσκοπήσεων εξόδου (exit polls).

Διευκρινίζεται ότι εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι εφημερίδες, οι οποίες μπορούν να δημοσιεύουν μόνο ειδήσεις από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της χθεσινής μέρας, 22 Μαΐου.

Οι παραβάτες των πιο πάνω διατάξεων του Νόμου είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον έναν χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή και στις δυο ποινές μαζί.

Οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία, καθώς η επίσκεψη σε αυτές γίνεται με τη θέληση του χρήστη του διαδικτύου. Κατ’ αναλογία, περιεχόμενο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή λογαριασμούς κόμματος / υποψηφίου ή του εκλογικού επιτελείου στο διαδίκτυο πριν την παραμονή των Εκλογών, μπορεί να παραμείνει. Διαφημίσεις με ή χωρίς πληρωμή ή/και συνδέσεις που παραπέμπουν σε λογαριασμούς κόμματος / υποψηφίου και μπορούν να εκληφθούν ως διαφήμιση, θα πρέπει να αφαιρεθούν, ενώ απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση καινούργιου περιεχομένου, αναφέρεται τέλος.