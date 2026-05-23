Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚάλπες υπό αυστηρή επιτήρηση: Τέλος κινητά και ψηφοδέλτια για αντιπροσώπους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάλπες υπό αυστηρή επιτήρηση: Τέλος κινητά και ψηφοδέλτια για αντιπροσώπους

 23.05.2026 - 15:49
Κάλπες υπό αυστηρή επιτήρηση: Τέλος κινητά και ψηφοδέλτια για αντιπροσώπους

Κατά τη διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης των ψήφων, δεν επιτρέπεται η κατοχή ή η χρήση από τους επί της διαλογής αντιπροσώπων των συνδυασμών / υποψηφίων οποιωνδήποτε ψηφοδελτίων ή εντύπων καταγραφής των αποτελεσμάτων, ειδών γραφικής ύλης και κινητών τηλεφώνων, σύμφωνα με την κείμενη εκλογική νομοθεσία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Έφορος Εκλογών.

Στην ανακοίνωση σιευκρινίζεται ακόμα ότι οι αντιπρόσωποι είναι απλοί παρατηρητές της όλης διαδικασίας, η οποία θα επιτελεστεί αποκλειστικά και μόνο από τους υπαλλήλους που στελεχώνουν το εκλογικό κέντρο.

Σημειώνεται ότι ο προεδρεύων υπάλληλος έχει εξουσία να απομακρύνει από το εκλογικό κέντρο οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συνδυασμού / υποψηφίου που παραβαίνει τις πρόνοιες της εκλογικής νομοθεσίας, χωρίς προειδοποίηση.

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών υπενθυμίζει ακόμα ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, από σήμερα απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις Εκλογές όπως η μετάδοση, διαφήμιση ή δημοσίευση οποιασδήποτε είδησης ή ανακοίνωσης, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, εκτός από τις ανακοινώσεις ή ειδήσεις, που μεταδίδονται από το Γενικό Έφορο Εκλογών ή με δική του εξουσιοδότηση. Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση καλύπτει και τις διαφημίσεις που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εφαρμογές και γενικά στο διαδίκτυο, αναφέρεται.

Απαγορεύονται ακόμα οι δημόσιες συγκεντρώσεις και διοργάνωση ομιλιών και δημόσιων συζητήσεων, η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων οποιουδήποτε συνδυασμού ή   υποψηφίου και η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων ή δημοσκοπήσεων εξόδου (exit polls).

Διευκρινίζεται ότι εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι εφημερίδες, οι οποίες μπορούν να δημοσιεύουν μόνο ειδήσεις από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της χθεσινής μέρας, 22 Μαΐου.

Οι παραβάτες των πιο πάνω διατάξεων του Νόμου είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον έναν χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή και στις δυο ποινές μαζί.

Οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία, καθώς η επίσκεψη σε αυτές γίνεται με τη θέληση του χρήστη του διαδικτύου. Κατ’ αναλογία, περιεχόμενο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή λογαριασμούς κόμματος / υποψηφίου ή του εκλογικού επιτελείου στο διαδίκτυο πριν την παραμονή των Εκλογών, μπορεί να παραμείνει. Διαφημίσεις με ή χωρίς πληρωμή ή/και συνδέσεις που παραπέμπουν σε λογαριασμούς κόμματος / υποψηφίου και μπορούν να εκληφθούν ως διαφήμιση, θα πρέπει να αφαιρεθούν, ενώ απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση καινούργιου περιεχομένου, αναφέρεται τέλος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ηλικιακό προφίλ της απερχόμενης Βουλής: Ο νεαρότερος και ο γηραιότερος βουλευτής - Τους χωρίζουν 44 χρόνια
Σοβαρή καταγγελία στο «Τ»: Άθλιες συνθήκες στα νεκροτομεία - Μεταφέρουν σορούς από όλες τις επαρχίες στη Λευκωσία για νεκροτομές
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα πληγούν τις επόμενες ώρες
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Τι ψήφισαν οι Κύπριοι το 2021 - Οι συσχετισμοί δυνάμεων πριν τη νέα εκλογική μάχη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Μαΐου
Επιχείρηση «σκούπα» από την Αστυνομία: Χειροπέδες, μαχαίρια και εκατοντάδες καταγγελίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βαρύ πένθος: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γ.Σαββίδης - Λεπτομέρειες για την κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 23.05.2026 - 14:52
Επόμενο άρθρο

Προσοχή οδηγοί: Κλειστός δρόμος μετά από κατολισθήσεις - Ανακοίνωση της Αστυνομίας

 23.05.2026 - 15:07
Έπεσε η αυλαία, αλλά έμειναν τα πανό: Συνεργεία στους δρόμους «ξηλώνουν» τις παρανομίες υποψηφίων

Έπεσε η αυλαία, αλλά έμειναν τα πανό: Συνεργεία στους δρόμους «ξηλώνουν» τις παρανομίες υποψηφίων

Έπεσε τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας, ενόψει των αυριανών βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έπεσε η αυλαία, αλλά έμειναν τα πανό: Συνεργεία στους δρόμους «ξηλώνουν» τις παρανομίες υποψηφίων

Έπεσε η αυλαία, αλλά έμειναν τα πανό: Συνεργεία στους δρόμους «ξηλώνουν» τις παρανομίες υποψηφίων

  •  23.05.2026 - 10:37
Θρίλερ για τον Μητροπολιτικό Θρόνο Πάφου – Ποιοι μπαίνουν στην κούρσα και ποιοι κάνουν πίσω την τελευταία στιγμή

Θρίλερ για τον Μητροπολιτικό Θρόνο Πάφου – Ποιοι μπαίνουν στην κούρσα και ποιοι κάνουν πίσω την τελευταία στιγμή

  •  23.05.2026 - 13:36
Τραγωδία στη Λεμεσό: Ψάχνουν ευθύνες εργοδότη για τη μοιραία πτώση της 61χρονης

Τραγωδία στη Λεμεσό: Ψάχνουν ευθύνες εργοδότη για τη μοιραία πτώση της 61χρονης

  •  23.05.2026 - 11:11
Τρομοκρατία και εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα – Τι ξεσκονίζουν οι Αρχές μετά τις συλλήψεις

Τρομοκρατία και εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα – Τι ξεσκονίζουν οι Αρχές μετά τις συλλήψεις

  •  23.05.2026 - 11:02
Ευχάριστα νέα: Αποσωληνώθηκε ο νεαρός στρατιώτης που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Λευκωσία

Ευχάριστα νέα: Αποσωληνώθηκε ο νεαρός στρατιώτης που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Λευκωσία

  •  23.05.2026 - 13:15
ΒΙΝΤΕΟ: Χαλάζι και καταρρακτώδεις βροχές σαρώνουν περιοχές της Κύπρου – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

ΒΙΝΤΕΟ: Χαλάζι και καταρρακτώδεις βροχές σαρώνουν περιοχές της Κύπρου – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

  •  23.05.2026 - 11:29
Σοβαρή καταγγελία στο «Τ»: Άθλιες συνθήκες στα νεκροτομεία - Μεταφέρουν σορούς από όλες τις επαρχίες στη Λευκωσία για νεκροτομές

Σοβαρή καταγγελία στο «Τ»: Άθλιες συνθήκες στα νεκροτομεία - Μεταφέρουν σορούς από όλες τις επαρχίες στη Λευκωσία για νεκροτομές

  •  23.05.2026 - 07:49
Οι δυο λόγοι που… «έστειλαν» τον Κυριακίδη στην γενέτειρα του

Οι δυο λόγοι που… «έστειλαν» τον Κυριακίδη στην γενέτειρα του

  •  23.05.2026 - 10:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα