ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚεραυνός προκάλεσε φωτιά σε περιοχή της Λευκωσίας – Λεπτομέρειες
Κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε περιοχή της Λευκωσίας – Λεπτομέρειες

 23.05.2026 - 15:24
Υπό πλήρη έλεγχο λόγω της έγκαιρης επέμβασης δασοπυροσβεστών, τέθηκε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε, από πτώση κερανού, το πρωί του Σαββάτου κοντά στο φράγμα Σολέας στην κοινότητα Φλάσου, της επαρχίας Λευκωσίας.

Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών αναφέρει ότι σήμερα στις 11:06, εκδηλώθηκε πυρκαγιά από πτώση κεραυνού, κοντά στο φράγμα Σολέας στην κοινότητα Φλάσου, της επαρχίας Λευκωσίας και λόγω της έγκαιρης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς εργάστηκαν έξι άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, αναφέρεται τέλος.

