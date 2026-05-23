Γιατί ειδικοί προτείνουν να έχετε πάντα ένα μπαλάκι του τένις στις πτήσεις
Γιατί ειδικοί προτείνουν να έχετε πάντα ένα μπαλάκι του τένις στις πτήσεις

 23.05.2026 - 17:23
Μια οστεοπαθητικός αποκαλύπτει γιατί αξίζει να έχετε πάντα μια μπάλα του τένις στη χειραποσκευή σας στις μεγάλες πτήσεις και πώς βοηθά στην ανακούφιση από πόνους και μυϊκή ένταση.

Όσοι ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο γνωρίζουν καλά πως οι πολύωρες πτήσεις μπορούν να προκαλέσουν έντονη δυσφορία στο σώμα. Πόνοι στη μέση, πιασμένος αυχένας και ένταση στους ώμους είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, ιδιαίτερα όταν ο διαθέσιμος χώρος στο κάθισμα είναι περιορισμένος.

Η οστεοπαθητικός Tracy Hannigan προτείνει ένα ιδιαίτερα απλό, αλλά πρακτικό «κόλπο» για μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού: να έχετε πάντα μαζί σας μια μπάλα του τένις.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για ένα αντικείμενο που δεν καταλαμβάνει σχεδόν καθόλου χώρο στη χειραποσκευή, ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για το σώμα έπειτα από πολλές ώρες ακινησίας μέσα στο αεροπλάνο.

Η μέθοδος είναι απλή. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η μπάλα τοποθετείται σε σημεία όπου υπάρχει ένταση, όπως η μέση, οι ώμοι ή η πλάτη, ανάμεσα στο σώμα και το κάθισμα. Με ήπιες κινήσεις και ελαφριά πίεση δημιουργείται ένα απαλό μασάζ που βοηθά στη χαλάρωση των μυών και στη μείωση της δυσκαμψίας.

Η ίδια επισημαίνει πως το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη καλύτερο όταν η μπάλα τοποθετείται μέσα σε μια λεπτή πετσέτα, ώστε να παραμένει σταθερή και να μην γλιστρά κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Στόχος της τεχνικής δεν είναι ένα έντονο μασάζ, αλλά μικρές κινήσεις που διευκολύνουν την κυκλοφορία και προσφέρουν ανακούφιση στο σώμα μέσα στο περιορισμένο περιβάλλον της καμπίνας.

Το συγκεκριμένο tip μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο όχι μόνο στις αεροπορικές μετακινήσεις αλλά και σε πολύωρα ταξίδια με αυτοκίνητο ή μετά από μια κουραστική ημέρα.

Η Tracy Hannigan προτείνει, μάλιστα, τρία βασικά αντικείμενα που θεωρεί απαραίτητα για κάθε μεγάλο ταξίδι: μια μπάλα του τένις για μυϊκή αποσυμφόρηση, μια λεπτή πετσέτα για περισσότερη άνεση και ένα άδειο παγούρι νερού που μπορεί να γεμίσει μετά τον έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο.

Άνοιξε η πόρτα της εξόδου: Μια οκτάδα... παρελθόν

ΥΠΟΙΚ: Έρχονται νέα εκατομμύρια από την ΕΕ – Ποια έργα ολοκληρώνονται σύντομα

Το Κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) εισέρχεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του, με το σύνολο των έργων να αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

  23.05.2026 - 17:48
Κάλπες υπό αυστηρή επιτήρηση: Τέλος κινητά και ψηφοδέλτια για αντιπροσώπους

Θρίλερ για τον Μητροπολιτικό Θρόνο Πάφου – Ποιοι μπαίνουν στην κούρσα και ποιοι κάνουν πίσω την τελευταία στιγμή

«Φούσκωσε» ο Πεδιαίος και έφερε χάος στη Λευκωσία: Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ευχάριστα νέα: Αποσωληνώθηκε ο νεαρός στρατιώτης που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Λευκωσία

Συνελήφθη 50χρονος στο εξωτερικό για «τρύπα» €800.000 σε εταιρεία της Λεμεσού

Σοβαρή καταγγελία στο «Τ»: Άθλιες συνθήκες στα νεκροτομεία - Μεταφέρουν σορούς από όλες τις επαρχίες στη Λευκωσία για νεκροτομές

Έβαλαν πασσαλάκια και… ξέσπασε πόλεμος στη Λευκωσία: «Μας καταστρέφετε...προσπαθούμε να ζήσουμε τα μωρά μας»

