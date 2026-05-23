Γιατί ειδικοί προτείνουν να έχετε πάντα ένα μπαλάκι του τένις στις πτήσεις

Όσοι ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο γνωρίζουν καλά πως οι πολύωρες πτήσεις μπορούν να προκαλέσουν έντονη δυσφορία στο σώμα. Πόνοι στη μέση, πιασμένος αυχένας και ένταση στους ώμους είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, ιδιαίτερα όταν ο διαθέσιμος χώρος στο κάθισμα είναι περιορισμένος.

Η οστεοπαθητικός Tracy Hannigan προτείνει ένα ιδιαίτερα απλό, αλλά πρακτικό «κόλπο» για μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού: να έχετε πάντα μαζί σας μια μπάλα του τένις.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για ένα αντικείμενο που δεν καταλαμβάνει σχεδόν καθόλου χώρο στη χειραποσκευή, ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για το σώμα έπειτα από πολλές ώρες ακινησίας μέσα στο αεροπλάνο.

Η μέθοδος είναι απλή. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η μπάλα τοποθετείται σε σημεία όπου υπάρχει ένταση, όπως η μέση, οι ώμοι ή η πλάτη, ανάμεσα στο σώμα και το κάθισμα. Με ήπιες κινήσεις και ελαφριά πίεση δημιουργείται ένα απαλό μασάζ που βοηθά στη χαλάρωση των μυών και στη μείωση της δυσκαμψίας.

Η ίδια επισημαίνει πως το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη καλύτερο όταν η μπάλα τοποθετείται μέσα σε μια λεπτή πετσέτα, ώστε να παραμένει σταθερή και να μην γλιστρά κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Στόχος της τεχνικής δεν είναι ένα έντονο μασάζ, αλλά μικρές κινήσεις που διευκολύνουν την κυκλοφορία και προσφέρουν ανακούφιση στο σώμα μέσα στο περιορισμένο περιβάλλον της καμπίνας.

Το συγκεκριμένο tip μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο όχι μόνο στις αεροπορικές μετακινήσεις αλλά και σε πολύωρα ταξίδια με αυτοκίνητο ή μετά από μια κουραστική ημέρα.

Η Tracy Hannigan προτείνει, μάλιστα, τρία βασικά αντικείμενα που θεωρεί απαραίτητα για κάθε μεγάλο ταξίδι: μια μπάλα του τένις για μυϊκή αποσυμφόρηση, μια λεπτή πετσέτα για περισσότερη άνεση και ένα άδειο παγούρι νερού που μπορεί να γεμίσει μετά τον έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο.