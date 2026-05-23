«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στη Λευκωσία: Χειροπέδες σε 31χρονο

Της σύλληψης του, προηγήθηκε έρευνα του οχήματος και κατοικίας του στην Επαρχία Λευκωσίας, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

Ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης μεικτού βάρους 135 περίπου γραμμαρίων

Μία διάφανη μεμβράνη η οποία περιείχε έξι χάπια ECSTASY και περί τα τρία γραμμάρια κοκαΐνη

Τρεις σπαστήρες με ίχνη κάνναβης

Μία ζυγαριά ακριβείας με ίχνη κάνναβης

Ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο με κάνναβη

Χρηματικό ποσό καθώς και άλλα αντικείμενα

Ο 31χρονος συνελήφθη αρχικά για αυτόφωρα αδικήματα ενώ επανασυνελήφθη σήμερα στη βάση δικαστικού εντάλματος.

Αυτός αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης προσωποκράτησης του.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.