ΑστυνομικόΡεπορτάζ
 23.05.2026 - 18:06
«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στη Λευκωσία: Χειροπέδες σε 31χρονο

Μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφορίας, προχώρησαν ψες στη σύλληψη 31χρονου.

Της σύλληψης του, προηγήθηκε έρευνα του οχήματος και κατοικίας του στην Επαρχία Λευκωσίας, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

Ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης μεικτού βάρους 135 περίπου γραμμαρίων
Μία διάφανη μεμβράνη η οποία περιείχε έξι χάπια ECSTASY και περί τα τρία γραμμάρια κοκαΐνη
Τρεις σπαστήρες με ίχνη κάνναβης
Μία ζυγαριά ακριβείας με ίχνη κάνναβης
Ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο με κάνναβη
Χρηματικό ποσό καθώς και άλλα αντικείμενα
Ο 31χρονος συνελήφθη αρχικά για αυτόφωρα αδικήματα ενώ επανασυνελήφθη σήμερα στη βάση δικαστικού εντάλματος.

Αυτός αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης προσωποκράτησης του.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Θλίψη στον Κυπριακό ποδοσφαιρικό κόσμο: «Έφυγε» ο θρυλικός «Αρχηγός» Κώστας Κρητικός

«Φούσκωσε» ο Πεδιαίος και έφερε χάος στη Λευκωσία: Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΥΠΟΙΚ: Έρχονται νέα εκατομμύρια από την ΕΕ – Ποια έργα ολοκληρώνονται σύντομα

Το Κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) εισέρχεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του, με το σύνολο των έργων να αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

