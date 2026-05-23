Θλίψη στον Κυπριακό ποδοσφαιρικό κόσμο: «Έφυγε» ο θρυλικός «Αρχηγός» Κώστας Κρητικός

Με συγκινητική ανάρτηση, ο Πολιτιστικός Όμιλος Μαραθοβούνου αποχαιρέτησε τον Κώστα Κρητικό, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αγάπη, πάθος και αφοσίωση τον Μαραθόβουνο και τα οργανωμένα σύνολα του χωριού. Όπως αναφέρεται, υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός για την προσφορά, την προσωπικότητα και τη γενναιοδωρία του, ενώ το όνομά του θα παραμείνει «συνδεδεμένο με την τιμή, την περηφάνια και την ιστορία του χωριού».

«Το Νο.5, το καλό του Μαραθοβούνου, ο αρχηγός μας, θα είναι πάντα στην καρδιά μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες του εκλιπόντος από διάφορες στιγμές της ζωής και της ποδοσφαιρικής του πορείας.

Πληροφορίες για την κηδεία του θα ανακοινωθούν αργότερα.