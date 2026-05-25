Χαλάει και πάλι ο καιρός: Πότε να αναμένουμε έντονες βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος τοπικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Tο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.