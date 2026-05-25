Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧαλάει και πάλι ο καιρός: Πότε να αναμένουμε έντονες βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλάει και πάλι ο καιρός: Πότε να αναμένουμε έντονες βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 25.05.2026 - 17:15
Χαλάει και πάλι ο καιρός: Πότε να αναμένουμε έντονες βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Ασθενής χαμηλή πίεση και σχετικά ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος τοπικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Tο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Παραλίγο σοβαρό ατύχημα - Όχημα «Ζ» μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο και μετά... έβαλε πισινή
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται από την αγορά παιδικά ασύρματα ακουστικά - Δείτε φωτογραφία
Ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους που μπήκε στη Βουλή: Δεν φαντάζεστε πόσοι τον ψήφισαν - Δείτε ποιος είναι
Νέες θέσεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά - Πού και πώς να υποβάλετε αίτηση
Έκλεψαν προτομή ήρωα από μνημείο – Στο σημείο η Αστυνομία
«Οι βετεράνοι» της Βουλής που κέρδισαν ξανά τους ψηφοφόρους - Πόσα χρόνια μετρούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή, νέα απάτη: Παρίστανε αστυνομικό και άρπαξε μέσω βιντεοκλήσης χρήματα από λογαριασμό 52χρονου

 25.05.2026 - 16:50
Επόμενο άρθρο

Γωγώ Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της - Η ανακοίνωση και η επιθυμία της οικογένειας

 25.05.2026 - 17:40
Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

  •  25.05.2026 - 14:43
Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

  •  25.05.2026 - 16:05
Δεν διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Δεν διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

  •  25.05.2026 - 14:24
Βασανιστήρια στην Πύλα: Έφερε ένσταση στην κράτησή του ο 27χρονος – Τι ζήτησε ο 48χρονος

Βασανιστήρια στην Πύλα: Έφερε ένσταση στην κράτησή του ο 27χρονος – Τι ζήτησε ο 48χρονος

  •  25.05.2026 - 15:47
ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

  •  25.05.2026 - 11:11
Τελικά είναι του ΑΛΜΑ ή του Άλματος; Ξεκαθάρισε το ζήτημα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Τελικά είναι του ΑΛΜΑ ή του Άλματος; Ξεκαθάρισε το ζήτημα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 13:20
Χωρίς νερό μεγάλη περιοχή της Λεμεσού λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα

Χωρίς νερό μεγάλη περιοχή της Λεμεσού λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα

  •  25.05.2026 - 15:52
«Καιρός τρέλας» στην Κύπρο - Χάος από ξαφνική νεροποντή στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο

«Καιρός τρέλας» στην Κύπρο - Χάος από ξαφνική νεροποντή στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο

  •  25.05.2026 - 15:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα