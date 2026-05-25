Γωγώ Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της - Η ανακοίνωση και η επιθυμία της οικογένειας
Γωγώ Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της - Η ανακοίνωση και η επιθυμία της οικογένειας

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου θα ταφεί η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία πέθανε τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους και τους φίλους της.

Όπως ενημέρωσε η κόρη της εκλιπούσης, η Βικτώρια Δέλλα, η κόρη που απέκτησε η Γωγώ Μαστροκώστα από το γάμο της με τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή, Τραϊανό Δέλλα, η κηδεία θα γίνει εκτός Αθηνών.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη (27/5) στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στο Μεσολόγγι, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση της κόρης της Γωγούς Μαστροκώστα αναφέρει: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».

Χαλάει και πάλι ο καιρός: Πότε να αναμένουμε έντονες βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

Δεν διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Βασανιστήρια στην Πύλα: Έφερε ένσταση στην κράτησή του ο 27χρονος – Τι ζήτησε ο 48χρονος

ΠΑΡΑTHEMA: Οι κάλπες «προσγείωσαν» τον Φειδία και τον κράτησαν στην Ευρωβουλή- Από τα social media στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

Τελικά είναι του ΑΛΜΑ ή του Άλματος; Ξεκαθάρισε το ζήτημα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Χωρίς νερό μεγάλη περιοχή της Λεμεσού λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα

«Καιρός τρέλας» στην Κύπρο - Χάος από ξαφνική νεροποντή στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο

