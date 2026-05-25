ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Αναστασιάδη σε ΔΗΣΥ και Αννίτα για το εκλογικό αποτέλεσμα - «Η δημοκρατία νίκησε την τοξικότητα»

 25.05.2026 - 18:26
Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, ερμήνευσε το αποτέλεσμα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών ως ένα σαφές μήνυμα του κυπριακού λαού απέναντι σε πρακτικές λάσπης, συκοφαντίας και δολοφονίας χαρακτήρων, αλλά και προς πολιτικές δυνάμεις που, όπως ανέφερε, επένδυσαν στην τοξικότητα, τον διχασμό και την καλλιέργεια της απαξίωσης.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Αναστασιάδης χαρακτήρισε την εκλογική διαδικασία «γιορτή της δημοκρατίας», σημειώνοντας ότι ο κυπριακός λαός άσκησε με υπευθυνότητα και πολιτική ωριμότητα το εκλογικό του δικαίωμα.

Παράλληλα, συνεχάρη όλους τους εκλεγέντες στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων, ευχόμενος καλή και δημιουργική θητεία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Δημοκρατικό Συναγερμό και την πρόεδρό του, Αννίτα Δημητρίου.

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια την γραπτή δήλωση του Νίκου Αναστασιάδη:

Η χθεσινή εκλογική διαδικασία αποτέλεσε ακόμη μία γιορτή της δημοκρατίας, κατά την οποία ο κυπριακός λαός άσκησε, με υπευθυνότητα και πολιτική ωριμότητα, το ύψιστο δημοκρατικό του δικαίωμα.

Θέλω, καταρχάς, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια προς όλες και όλους τους εκλεγέντες στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων και να τους ευχηθώ καλή και δημιουργική θητεία.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση και θερμότατα συγχαρητήρια απευθύνω προς την Πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου, το σύνολο της ηγεσίας, τους εξαίρετους υποψήφιους, τα στελέχη και τον περήφανο κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που μέσα από τη δημιουργική και υπεύθυνη πολιτική συμπεριφορά αλλά και τη σταθερή προσήλωση στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινωνικού φιλελευθερισμού, έτυχαν της εμπιστοσύνης του κυπριακού λαού, αναδεικνύοντας την ιστορική μας παράταξη σε πρωταγωνιστή και δύναμη σύνεσης και σταθερότητας για την προκοπή της πατρίδας μας.

Την ίδια στιγμή, ο κυπριακός λαός έστειλε ένα σαφές μήνυμα απέναντι σε πρακτικές λάσπης, συκοφαντίας και δολοφονίας χαρακτήρων, καθώς επίσης και σε πολιτικές δυνάμεις που επένδυσαν στην τοξικότητα, το διχασμό και την καλλιέργεια της απαξίωσης.

Θέλω να πιστεύω πως μετά τα χθεσινά μηνύματα του κυπριακού λαού, όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα συνειδητοποιήσουν πως μόνο μέσα από την υπευθυνότητα και τη συνεργασία μπορεί να πάει η πατρίδα μας μπροστά.

 
 

 

Ανείπωτη τραγωδία: Αιφνίδιος θάνατος 24χρονης στη Ρόδο - Μυστήριο τα αίτια

Σκηνές αναστάτωσης μετά από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με όχημα - Δείτε φωτογραφίες

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

