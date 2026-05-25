Συγχαρητήρια Αναστασιάδη σε ΔΗΣΥ και Αννίτα για το εκλογικό αποτέλεσμα - «Η δημοκρατία νίκησε την τοξικότητα»

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια την γραπτή δήλωση του Νίκου Αναστασιάδη:

Η χθεσινή εκλογική διαδικασία αποτέλεσε ακόμη μία γιορτή της δημοκρατίας, κατά την οποία ο κυπριακός λαός άσκησε, με υπευθυνότητα και πολιτική ωριμότητα, το ύψιστο δημοκρατικό του δικαίωμα.

Θέλω, καταρχάς, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια προς όλες και όλους τους εκλεγέντες στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων και να τους ευχηθώ καλή και δημιουργική θητεία.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση και θερμότατα συγχαρητήρια απευθύνω προς την Πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου, το σύνολο της ηγεσίας, τους εξαίρετους υποψήφιους, τα στελέχη και τον περήφανο κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που μέσα από τη δημιουργική και υπεύθυνη πολιτική συμπεριφορά αλλά και τη σταθερή προσήλωση στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινωνικού φιλελευθερισμού, έτυχαν της εμπιστοσύνης του κυπριακού λαού, αναδεικνύοντας την ιστορική μας παράταξη σε πρωταγωνιστή και δύναμη σύνεσης και σταθερότητας για την προκοπή της πατρίδας μας.

Την ίδια στιγμή, ο κυπριακός λαός έστειλε ένα σαφές μήνυμα απέναντι σε πρακτικές λάσπης, συκοφαντίας και δολοφονίας χαρακτήρων, καθώς επίσης και σε πολιτικές δυνάμεις που επένδυσαν στην τοξικότητα, το διχασμό και την καλλιέργεια της απαξίωσης.

Θέλω να πιστεύω πως μετά τα χθεσινά μηνύματα του κυπριακού λαού, όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα συνειδητοποιήσουν πως μόνο μέσα από την υπευθυνότητα και τη συνεργασία μπορεί να πάει η πατρίδα μας μπροστά.