Συναγερμός στη Λάρνακα: Κατέρρευσε τοίχος σε σπίτι στη Λάρνακα - Έρευνες για εγκλωβισμένους

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει εγκλωβισμένο πρόσωπο κάτω από τα συντρίμμια, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.