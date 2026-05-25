ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Συναγερμός στη Λάρνακα: Κατέρρευσε τοίχος σε σπίτι στη Λάρνακα - Έρευνες για εγκλωβισμένους

 25.05.2026 - 19:06
Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Μαΐου, οι Αρχές στη Λάρνακα, μετά από πληροφορία για κατάρρευση τοίχου σε σπίτι στην περιοχή της Μητρόπολης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Γλίτωσαν από θαύμα τρεις γυναίκες μετά από την κατάρρευση οροφής και τοίχου στη Λάρνακα - Μεταφέρονται αλλού

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει εγκλωβισμένο πρόσωπο κάτω από τα συντρίμμια, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

  •  25.05.2026 - 14:43
