Σκηνές αναστάτωσης μετά από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με όχημα - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες και φωτογραφίες που έλαβε το RoadReportCY, η σύγκρουση καταγράφηκε γύρω στις 18:03 σε πολυσύχναστο δρόμο πολλαπλών λωρίδων κυκλοφορίας. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μπλε όχημα τύπου Nissan Note συγκρούστηκε με το πίσω πλευρικό μέρος μεγάλου τουριστικού λεωφορείου.

Μετά τη σύγκρουση, αρκετά άτομα θεάθηκαν εκτός των οχημάτων, ενώ η τροχαία κίνηση στην περιοχή επιβραδύνθηκε προσωρινά, καθώς οι διερχόμενοι οδηγοί κινούνταν με αυξημένη προσοχή.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ιδιωτικό όχημα. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.