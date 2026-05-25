ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΓλίτωσαν από θαύμα τρεις γυναίκες μετά από την κατάρρευση οροφής και τοίχου στη Λάρνακα - Μεταφέρονται αλλού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γλίτωσαν από θαύμα τρεις γυναίκες μετά από την κατάρρευση οροφής και τοίχου στη Λάρνακα - Μεταφέρονται αλλού

 25.05.2026 - 19:32
Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Μαΐου, οι Αρχές στη Λάρνακα, έπειτα από πληροφορία για κατάρρευση μέρους οροφής και τοίχου σε κατοικία στην περιοχή της Μητρόπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί, ωστόσο καταγγέλθηκε στις Αρχές αργότερα το απόγευμα. Στην πλινθόκτιστη οικία διέμεναν τρεις αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Όπως αναφέρθηκε, κατέρρευσε μέρος της οροφής καθώς και τοίχος δωματίου στο οποίο δεν βρίσκονταν τα πρόσωπα τη στιγμή του συμβάντος, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, καθώς και λειτουργοί του ΕΟΑ Λάρνακας, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας και προχώρησαν σε εξετάσεις για την κατάσταση του υποστατικού.

Οι τρεις γυναίκες αναμένεται να μεταφερθούν σε άλλο χώρο διαμονής, ενώ ενημερώθηκε και ο ιδιοκτήτης της κατοικίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ο χώρος σφραγίζεται από τους αρμοδίους.

 

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

  •  25.05.2026 - 14:43
Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

  •  25.05.2026 - 16:05
  •  25.05.2026 - 19:32
Σκηνές αναστάτωσης μετά από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με όχημα - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.05.2026 - 18:51
Συγχαρητήρια Αναστασιάδη σε ΔΗΣΥ και Αννίτα για το εκλογικό αποτέλεσμα - «Η δημοκρατία νίκησε την τοξικότητα»

  •  25.05.2026 - 18:26
Άλλο πράγμα ο ψόφος που ρίχνεις στα σόσιαλ κι άλλο η ψήφος που ρίχνεις στην κάλπη

  •  25.05.2026 - 19:09
Προσοχή, νέα απάτη: Παρίστανε αστυνομικό και άρπαξε μέσω βιντεοκλήσης χρήματα από λογαριασμό 52χρονου

  •  25.05.2026 - 16:50
Γωγώ Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της - Η ανακοίνωση και η επιθυμία της οικογένειας

  •  25.05.2026 - 17:40

