Γλίτωσαν από θαύμα τρεις γυναίκες μετά από την κατάρρευση οροφής και τοίχου στη Λάρνακα - Μεταφέρονται αλλού

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί, ωστόσο καταγγέλθηκε στις Αρχές αργότερα το απόγευμα. Στην πλινθόκτιστη οικία διέμεναν τρεις αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Όπως αναφέρθηκε, κατέρρευσε μέρος της οροφής καθώς και τοίχος δωματίου στο οποίο δεν βρίσκονταν τα πρόσωπα τη στιγμή του συμβάντος, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, καθώς και λειτουργοί του ΕΟΑ Λάρνακας, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας και προχώρησαν σε εξετάσεις για την κατάσταση του υποστατικού.

Οι τρεις γυναίκες αναμένεται να μεταφερθούν σε άλλο χώρο διαμονής, ενώ ενημερώθηκε και ο ιδιοκτήτης της κατοικίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ο χώρος σφραγίζεται από τους αρμοδίους.