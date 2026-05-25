Για πρώτη φορά στην ιστορία - 11 γυναίκες θα καθίσουν στα έδρανα της Βουλής
Για πρώτη φορά στην ιστορία - 11 γυναίκες θα καθίσουν στα έδρανα της Βουλής

Για πρώτη φορά στην ιστορία - 11 γυναίκες θα καθίσουν στα έδρανα της Βουλής

Για πρώτη φορά στην ιστορία της κυπριακής Βουλής, οι γυναίκες που θα καθίσουν στα έδρανα της κυπριακής Βουλής ανέρχονται στις 11, καταγράφοντας ελαφριά αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη κοινοβουλευτική σύνθεση που ανέρχονταν στις 8. Παρά τη βελτίωση, ωστόσο, η Βουλή εξακολουθεί να παραμένει αντροκρατούμενη, με τη γυναικεία εκπροσώπηση να κινείται ακόμη κάτω από το 20% των συνολικών εδρών.

Συγκεκριμένα, το 2021 είχαν εκλεγεί 8 γυναίκες και 48 άντρες, ενώ το 2026 έντεκα γυναίκες και 45 άντρες. Εντεκα γυναίκες είχαν εκλεγεί και στις βουλευτικές εκλογές του 2016, πλην όμως στα έδρανα κάθισαν τελικά δέκα. Αυτό γιατί στις εκλογές που διεξήχθηκαν στις 22.5.2016 στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, η Ελένη Θεοχάρους, Πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύη, ανακηρύχθηκε μεν βουλευτής, ωστόσο, μετά την ανακήρυξη της κοινοποίησε την απόφαση της να μην αποδεχθεί την έδρα.

Στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, από τις 8 γυναίκες που επαναδιεκδικούσαν μια θέση στη νέα Βουλή, κατάφεραν να εξασφαλίσουν είσοδο οι 6, ενώ 5 γυναίκες μπαίνουν για πρώτη φορά στο κυπριακό Κοινοβούλιο.

Επανεκλέγησαν από πλευράς ΔΗΣΥ οι Αννίτα Δημητρίου, Σάββια Ορφανίδου και Φωτεινή Τσιρίδου, από πλευράς ΑΚΕΛ η Μαρίνα Νικολάου, από πλευράς ΔΗΚΟ η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία επαναδιεκδίκησε εκλογή με το Άλμα.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Χαραλαμπίδου, έπειτα από επιστολή του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2026 στην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την οποία ανακοινώθηκε ότι δεν είναι πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, παρέμεινε μέχρι τη διάλυση της Βουλής στο αξίωμά της ως ανεξάρτητη.

Οι 5 γυναίκες που μπαίνουν για πρώτη φορά στο κυπριακό Κοινοβούλιο είναι από πλευράς ΔΗΣΥ η Νικολέττα Κωνσταντίνου -η οποία αποτελεί την πρώτη γυναίκα που εκλέγεται από την επαρχία Πάφου- από πλευράς ΑΚΕΛ οι Αργεντούλα Ιωάννου και Αναστασία Χάσικου, από πλευράς Άλμα η Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου και από πλευράς Άμεσης Δημοκρατίας η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.

Όπως και στις Βουλευτικές Εκλογές του 2021, ο ΔΗΣΥ έχει στην κοινοβουλευτική του ομάδα 4 γυναίκες και 13 άντρες .

Το ΑΚΕΛ το 2021 είχε 1 γυναίκα και 13 άντρες, ενώ στην νέα του κοινοβουλευτική ομάδα έχει 3 γυναίκες και 12 άντρες.

Το ΔΗΚΟ είχε 1 γυναίκα και 10 άντρες στην προηγούμενη του κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ στη νέα Βουλή έχει μία γυναίκα και 7 άντρες.

Όπως και στις Βουλευτικές Εκλογές του 2021, το ΕΛΑΜ δεν εξέλεξε καμία γυναίκα, και η μόνη διαφορά είναι ενώ προηγουμένως είχε 3 Βουλευτές στη νέα Βουλή θα έχει 8.

Από τα νέα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, το Άλμα έχει εκλέξει 2 γυναίκες Βουλευτές και 2 άντρες, ενώ η Άμεση Δημοκρατία έχει εκλέξει 1 γυναίκα και 3 άντρες.

Οι γυναίκες Βουλευτές που επανεκδίκησαν αλλά δεν επανεκλέγησαν είναι η Ρίτα Σούπερμαν από πλευράς ΔΗΣΥ, τη θέση της οποίας στην Επαρχία Κερύνειας κατέλαβε ο Δήμος Γεωργιάδης, και η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η οποία κατήλθε ως υποψήφια του Volt στη Λευκωσία.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Ατταλίδου, με επιστολή της ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2023 προς την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και παρέμεινε στο αξίωμά της, μέχρι τη διάλυση της Βουλής, ως ανεξάρτητη.

Στις 6 Μαΐου 2026, υποβλήθηκαν για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 συνολικά 753 υποψηφιότητες, εκ των οποίων 744 αφορούν κομματικούς συνδυασμούς και 9 μεμονωμένους/ες υποψήφιους/ες, και εκ των οποίων 529 υποψηφιότητες ή ποσοστό 70,3% αφορούσαν άνδρες και 224 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29,7% γυναίκες. Ενώ στις Βουλευτικές Εκλογές του 2021, υποβλήθηκαν 651 υποψηφιότητες, εκ των οποίων μόλις 160 ήταν γυναίκες (ποσοστό 24,31%).

Οι άντρες Βουλευτές που εισέρχονται για πρώτη φορά στο κυπριακό Κοινοβούλιο είναι από πλευράς ΔΗΣΥ οι Γιώργος Παμπορίδης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος Πετρίδης, Γιώργος Καραϊσκάκης, Μιχάλης Φελλάς, Γιώργος Λυσσανδρίδης, Δήμος Γεωργιάδης, Μιχάλης Κουνούνης, από πλευράς ΑΚΕΛ οι Εφραίμ Χρίστου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Πανίκος Ξιούρουππας, από πλευράς ΔΗΚΟ ο Αδάμος Ασπρής, από πλευράς ΕΛΑΜ οι Πολύς Ανωγυριάτης, Μάριος Πελεκάνος , Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Ευγένιος Χαμπουλλάς, Λίνος Χατζηγεωργίου.

Οι άντρες Βουλευτές που επαναδιεκδίκησαν και έχουν επανεκλεγεί είναι από πλευράς ΔΗΣΥ οι Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Κάρουλλας, Νίκος Γεωργίου, Χαράλαμπος Πάζαρος και Πρόδρομος Αλαμπρίτης, από πλευράς ΑΚΕΛ οι Στέφανος Στεφάνου, Γιώργος Λουκαΐδης, Χρίστος Χριστοφίδης, Άριστος Δαμιανού, Νίκος Κέττηρος, Γιώργος Κουκουμάς, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Βαλεντίνος Φακοντή, Γιαννάκης Γαβριήλ, από πλευράς ΔΗΚΟ οι Νικόλας Παπαδόπουλος, Πανίκος Λεωνίδου, Χρύσης Παντελίδης, Ζαχαρίας Κουλίας, Ανδρέας Αποστόλου, Χρύσανθος Σαββίδης, από πλευράς ΕΛΑΜ οι Χρίστος Χρίστου, Λίνος Παπαγιάννης, Σωτήρης Ιωάννου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Αποστόλου, μετά την αποχώρησή του από την ΕΔΕΚ , την οποία κοινοποίησε προς την Πρόεδρο της Βουλής στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, με νέα επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ.

Από τους νέους κομματικούς σχηματισμούς, με το Άλμα εισέρχονται στη Βουλή οι Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Μιχάλης Παρασκευάς, ενώ για την Άμεση Δημοκρατία οι Γιάννης Λαουρής, Δημήτρης Σούγλης, Δημήτρης Μπάρος.

Οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι: Αντιπρόσωπος Μαρωνιτών: Πέτρος Νακούζης, Αντιπρόσωπος Αρμενίων: Βαρτκές Μαχτεσιάν, Αντιπρόσωπος Λατίνων: Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

