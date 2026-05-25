Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυναγερμός στην Ιταλία: Εξετάζονται δύο πιθανά κρούσματα έμπολα
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στην Ιταλία: Εξετάζονται δύο πιθανά κρούσματα έμπολα

 25.05.2026 - 21:11
Συναγερμός στην Ιταλία: Εξετάζονται δύο πιθανά κρούσματα έμπολα

Συναγερμός έχει σημάνει στις ιταλικές υγειονομικές αρχές αφού εξετάζονται δύο περιπτώσεις ως ύποπτα κρούσματα του ιού έμπολα. Δύο άνθρωποι έχουν μπει σε καραντίνα στο Λουράτε Κατσίβιο, δήμο της επαρχίας του Κόμο, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας.

Όλα ξεκίνησαν στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνο νωρίς το πρωί, όταν προσγειώθηκαν δύο επιβάτες από την Ουγκάντα. Παρουσίασαν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από έμπολα και τέθηκαν αμέσως σε απομόνωση. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και υποβλήθηκαν σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να αποκλειστούν ιοί, μεταξύ των οποίων και ο έμπολα.

Σύμφωνα με την La Stampa, πρόκειται για έναν 39χρονο που έχει πυρετό, ναυτία και κάνει εμετούς, καθώς επίσης και μία γυναίκα 33 ετών με 39 πυρετό, ρίγη, σύγχυση και έμετο. Ανήκουν σε μια ευρύτερη ομάδα 11 ατόμων, που κατανέμονται σε δύο οικογένειες: η μία κατοικεί στο Lurate Caccivio και η άλλη στο γειτονικό δήμο Bulgarograsso. Στην ομάδα περιλαμβάνεται επίσης ένα κοριτσάκι ενός έτους, το οποίο βρέθηκε θετικό στην ελονοσία.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον ιό Έμπολα αναμένονται σήμερα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Παραλίγο σοβαρό ατύχημα - Όχημα «Ζ» μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο και μετά... έβαλε πισινή
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται από την αγορά παιδικά ασύρματα ακουστικά - Δείτε φωτογραφία
Ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους που μπήκε στη Βουλή: Δεν φαντάζεστε πόσοι τον ψήφισαν - Δείτε ποιος είναι
Νέες θέσεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά - Πού και πώς να υποβάλετε αίτηση
Έκλεψαν προτομή ήρωα από μνημείο – Στο σημείο η Αστυνομία
«Οι βετεράνοι» της Βουλής που κέρδισαν ξανά τους ψηφοφόρους - Πόσα χρόνια μετρούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Χαραλάμπους - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 25.05.2026 - 20:47
Επόμενο άρθρο

Μήνυμα ευθύνης και αισιοδοξίας από το ΑΛΜΑ - «Θα είμαστε η φωνή της υπεύθυνης αντιπολίτευσης»

 25.05.2026 - 21:36
Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

  •  25.05.2026 - 14:43
Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

  •  25.05.2026 - 16:05
Για πρώτη φορά στην ιστορία - 11 γυναίκες θα καθίσουν στα έδρανα της Βουλής

Για πρώτη φορά στην ιστορία - 11 γυναίκες θα καθίσουν στα έδρανα της Βουλής

  •  25.05.2026 - 20:16
VIDEO: Διάγγελμα Τυχικού με αιχμές για πιέσεις και συκοφαντίες - «Η απόφαση απομάκρυνσής μου ήταν προαποφασισμένη»

VIDEO: Διάγγελμα Τυχικού με αιχμές για πιέσεις και συκοφαντίες - «Η απόφαση απομάκρυνσής μου ήταν προαποφασισμένη»

  •  25.05.2026 - 21:59
Συγχαρητήρια Αναστασιάδη σε ΔΗΣΥ και Αννίτα για το εκλογικό αποτέλεσμα - «Η δημοκρατία νίκησε την τοξικότητα»

Συγχαρητήρια Αναστασιάδη σε ΔΗΣΥ και Αννίτα για το εκλογικό αποτέλεσμα - «Η δημοκρατία νίκησε την τοξικότητα»

  •  25.05.2026 - 18:26
Γλίτωσαν από θαύμα τρεις γυναίκες μετά από την κατάρρευση οροφής και τοίχου στη Λάρνακα - Μεταφέρονται αλλού

Γλίτωσαν από θαύμα τρεις γυναίκες μετά από την κατάρρευση οροφής και τοίχου στη Λάρνακα - Μεταφέρονται αλλού

  •  25.05.2026 - 19:32
Άλλο πράγμα ο ψόφος που ρίχνεις στα σόσιαλ κι άλλο η ψήφος που ρίχνεις στην κάλπη

Άλλο πράγμα ο ψόφος που ρίχνεις στα σόσιαλ κι άλλο η ψήφος που ρίχνεις στην κάλπη

  •  25.05.2026 - 19:09
Σκηνές αναστάτωσης μετά από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με όχημα - Δείτε φωτογραφίες

Σκηνές αναστάτωσης μετά από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με όχημα - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.05.2026 - 18:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα