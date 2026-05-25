VIDEO: Διάγγελμα Τυχικού με αιχμές για πιέσεις και συκοφαντίες - «Η απόφαση απομάκρυνσής μου ήταν προαποφασισμένη»
VIDEO: Διάγγελμα Τυχικού με αιχμές για πιέσεις και συκοφαντίες - «Η απόφαση απομάκρυνσής μου ήταν προαποφασισμένη»

Με διάγγελμα προς το «Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου» τοποθετήθηκε ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, αναφερόμενος στην απομάκρυνσή του από τον Μητροπολιτικό Θρόνο και στις διαδικασίες που ακολούθησαν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι προσπάθησε «με φόβο Θεού» να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη των πιστών ωστόσο, όπως ανέφερε, οδηγήθηκε σε «αντικανονική απομάκρυνση» μέσα σε κλίμα πιέσεων, συκοφαντιών και ψευδών κατηγοριών.

Ο τέως Μητροπολίτης έκανε λόγο για προαποφασισμένη εξέλιξη, σημειώνοντας πως «η απόφαση της απομάκρυνσης προηγήθηκε των κατηγοριών», ενώ υποστήριξε ότι ουδέποτε του παρουσιάστηκαν με σαφήνεια και πληρότητα τα στοιχεία που τον αφορούσαν ώστε, όπως είπε, να μπορέσει να υπερασπιστεί ουσιαστικά τον εαυτό του.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ποιοι τον κατηγόρησαν ούτε ποια στοιχεία παρουσιάστηκαν εναντίον του, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ορισμένες από τις κατηγορίες «φαίνεται από στοιχεία ότι τις είχε διαπράξει ακριβώς ο Μακαριώτατος».

Αναφερόμενος στην προσφυγή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είπε ότι δεν εξετάστηκαν στην ουσία οι καταγγελίες που τον αφορούσαν. Αντί αυτού, όπως υποστήριξε, δέχθηκε ερωτήσεις που σχετίζονταν με τη Σύνοδο της Κρήτης, το ουκρανικό ζήτημα, τον οικουμενισμό και τους διαλόγους.

Ο Τυχικός δήλωσε ακόμη ότι, υπό το βάρος των πιέσεων και του ψυχικού φορτίου, οδηγήθηκε να ζητήσει συγγνώμη και ευκαιρία επίλυσης της υπόθεσης, «ακόμη κι αν δεν αισθανόμουν ένοχος», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι αισθάνεται αθώος απέναντι στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του, τις οποίες χαρακτήρισε «ανυπόστατες, συκοφαντικές και άδικες».

Στο διάγγελμά του έκανε ακόμη λόγο για «καταθέσεις και μαρτυρίες συνωμοσίας» μεταξύ του Μακαριωτάτου και του έκπτωτου και εν αργία δημάρχου Πάφου.

Δείτε το διάγγελμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Μήνυμα ευθύνης και αισιοδοξίας από το ΑΛΜΑ - «Θα είμαστε η φωνή της υπεύθυνης αντιπολίτευσης»

 25.05.2026 - 21:36
Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

