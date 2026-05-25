Μήνυμα ευθύνης και αισιοδοξίας από το ΑΛΜΑ - «Θα είμαστε η φωνή της υπεύθυνης αντιπολίτευσης»
Μήνυμα ευθύνης και αισιοδοξίας από το ΑΛΜΑ - «Θα είμαστε η φωνή της υπεύθυνης αντιπολίτευσης»

 25.05.2026 - 21:36
Το Κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο» αποτιμά θετικά την είσοδό του στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων, κάνοντας λόγο για μια «αξιοπρεπή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση» που δημιουργήθηκε «από το πουθενά», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το κόμμα σημειώνει ότι, παρά το γεγονός πως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο υψηλό όσο ανέμενε, η εκλογή τεσσάρων βουλευτών αποτελεί σημαντικό βήμα για την πολιτική του παρουσία και έκφραση.

Όπως αναφέρει, το Άλμα θα επιδιώξει να διαδραματίσει ρόλο «υπεύθυνης αντιπολίτευσης» και δύναμης εκσυγχρονισμού, προωθώντας μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια και λογοδοσία, ενώ δηλώνει έτοιμο να στηρίξει συναινετικές πολιτικές όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Παράλληλα, εκφράζει ευχαριστίες προς τους 21.968 πολίτες που το στήριξαν στις εκλογές, διαβεβαιώνοντας ότι θα εργαστεί ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. «Ο σπόρος έπεσε. Τώρα θα φροντίσουμε να καρπίσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το Κίνημα συγχαίρει επίσης τους νεοεκλεγέντες βουλευτές και βουλεύτριες, ευχαριστώντας παράλληλα υποψηφίους, εθελοντές και υποστηρικτές για τη συμβολή τους στην προεκλογική εκστρατεία.

Τέλος, το Άλμα ανακοινώνει ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, οργάνωση της κοινοβουλευτικής του παρουσίας και ενίσχυση των οργανωτικών του δομών σε παγκύπριο επίπεδο, με στόχο – όπως σημειώνει – να αποκτήσει «στιβαρή οργανωτική υπόσταση» και ισχυρότερη παρουσία στην κοινωνία.

Συναγερμός στην Ιταλία: Εξετάζονται δύο πιθανά κρούσματα έμπολα

VIDEO: Διάγγελμα Τυχικού με αιχμές για πιέσεις και συκοφαντίες - «Η απόφαση απομάκρυνσής μου ήταν προαποφασισμένη»

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

