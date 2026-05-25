Μήνυμα ευθύνης και αισιοδοξίας από το ΑΛΜΑ - «Θα είμαστε η φωνή της υπεύθυνης αντιπολίτευσης»

Το κόμμα σημειώνει ότι, παρά το γεγονός πως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο υψηλό όσο ανέμενε, η εκλογή τεσσάρων βουλευτών αποτελεί σημαντικό βήμα για την πολιτική του παρουσία και έκφραση.

Όπως αναφέρει, το Άλμα θα επιδιώξει να διαδραματίσει ρόλο «υπεύθυνης αντιπολίτευσης» και δύναμης εκσυγχρονισμού, προωθώντας μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια και λογοδοσία, ενώ δηλώνει έτοιμο να στηρίξει συναινετικές πολιτικές όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Παράλληλα, εκφράζει ευχαριστίες προς τους 21.968 πολίτες που το στήριξαν στις εκλογές, διαβεβαιώνοντας ότι θα εργαστεί ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. «Ο σπόρος έπεσε. Τώρα θα φροντίσουμε να καρπίσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το Κίνημα συγχαίρει επίσης τους νεοεκλεγέντες βουλευτές και βουλεύτριες, ευχαριστώντας παράλληλα υποψηφίους, εθελοντές και υποστηρικτές για τη συμβολή τους στην προεκλογική εκστρατεία.

Τέλος, το Άλμα ανακοινώνει ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, οργάνωση της κοινοβουλευτικής του παρουσίας και ενίσχυση των οργανωτικών του δομών σε παγκύπριο επίπεδο, με στόχο – όπως σημειώνει – να αποκτήσει «στιβαρή οργανωτική υπόσταση» και ισχυρότερη παρουσία στην κοινωνία.