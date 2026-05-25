Συναγερμός στη Λεμεσό - Ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της πόλης

ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
 25.05.2026 - 23:33
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Λεμεσού, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο στην περιοχή της Αγίας Ζώνης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία επιχειρούν για περιορισμό και κατάσβεση της φωτιάς, η οποία προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο, με τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς να αναμένονται μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

Θρίλερ στα Χανιά με την κακοποίηση της 3χρονης - Τεστ DNA για τα τρία παιδιά που έκρυβε η μητέρα

Συναγερμός στην Ισπανία: Θετικός σε χανταϊό επιβάτης του MV Hondius που βρισκόταν σε καραντίνα

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

Ανακηρύχθηκαν σε πανηγυρικό κλίμα οι 56 νέοι βουλευτές μετά τις εκλογές - Σφραγίστηκε επίσημα η σύνθεση της Βουλής

  •  25.05.2026 - 14:43
Αννίτα Δημητρίου: Απέναντι στην τοξικότητα οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα

  •  25.05.2026 - 16:05
Για πρώτη φορά στην ιστορία - 11 γυναίκες θα καθίσουν στα έδρανα της Βουλής

  •  25.05.2026 - 20:16
VIDEO: Διάγγελμα Τυχικού με αιχμές για πιέσεις και συκοφαντίες - «Η απόφαση απομάκρυνσής μου ήταν προαποφασισμένη»

  •  25.05.2026 - 21:59
Συγχαρητήρια Αναστασιάδη σε ΔΗΣΥ και Αννίτα για το εκλογικό αποτέλεσμα - «Η δημοκρατία νίκησε την τοξικότητα»

  •  25.05.2026 - 18:26
Γλίτωσαν από θαύμα τρεις γυναίκες μετά από την κατάρρευση οροφής και τοίχου στη Λάρνακα - Μεταφέρονται αλλού

  •  25.05.2026 - 19:32
Άλλο πράγμα ο ψόφος που ρίχνεις στα σόσιαλ κι άλλο η ψήφος που ρίχνεις στην κάλπη

  •  25.05.2026 - 19:09
Σκηνές αναστάτωσης μετά από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με όχημα - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.05.2026 - 18:51

