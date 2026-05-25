Θρίλερ στα Χανιά με την κακοποίηση της 3χρονης - Τεστ DNA για τα τρία παιδιά που έκρυβε η μητέρα

Το παιδί εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, ενώ ταυτόχρονα τρία ακόμη ανήλικα μέλη της οικογένειας έχουν μεταφερθεί και φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο Χανίων.

Σε πρώτη φάση, το ζευγάρι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για πλημμεληματικές πράξεις. Ειδικότερα, η γυναίκα κατηγορείται για ψευδή κατάθεση και ο αλλοδαπός σύντροφός της για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες επιτρέπουν την προσωρινή τους κράτηση, έως ότου εκδοθούν τα επίσημα εντάλματα για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της μικρής.

Όπως αναφέρει το cretalive, αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η παρουσία των τριών επιπλέον παιδιών στο σπίτι της οικογένειας. Κατά την αρχική της επικοινωνία με τις αρχές, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να αποκρύψει την ύπαρξή τους. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως στο παρελθόν είχε φέρει στον κόσμο ακόμη δύο βρέφη, τα οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά της κατέληξαν κατά την περίοδο του θηλασμού. Ωστόσο, όταν στελέχη της Ασφάλειας Χανίων επισκέφθηκαν την κατοικία, εντόπισαν τα τρία παιδιά, για τα οποία δεν υπήρχε καμία απολύτως ενημέρωση.

Σε μια προσπάθεια να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, η Ασφάλεια Χανίων προχώρησε στη λήψη δειγμάτων γενετικού υλικού. Η διαδικασία αφορά τόσο το κακοποιημένο κορίτσι όσο και τα υπόλοιπα ανήλικα που βρέθηκαν στο σπίτι. Ο βασικός στόχος των εργαστηριακών εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί εάν υφίσταται πραγματική βιολογική συγγένεια ανάμεσα στα παιδιά, στη γυναίκα και στον σύντροφό της.

